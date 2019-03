Taranto | 7 arresti In manette ex Presidente della Provincia

blogo

(Di giovedì 14 marzo 2019)Sette persone sono state arrestate questa mattina dalla Guardia di Finanza dinell'abito di un'inchiesta per corruzione in merito all'ampliamentodiscarica di Grottaglie. A finire in carcere sono state quattro persone, a partire dall'exdiMartino Tamburrano, di Forza Italia.Con lui sono finiti dietro le sbarre anche il dirigenteLorenzo Natile, l'imprenditore Pasquale Lonoce e il procuratore specialediscarica di Grottaglie, Roberto Venuti. Secondo l'accusa, l'iter amministrativo per concedere le autorizzazioni per i lavori di ampliamento dell'impianto sarebbe stato falsato in cambio di tangenti, così da assicurare i lavori a una particolare società attiva proprio nel settoreraccolta e smaltimento dei rifiuti.Aglidomiciliari, invece, sono finiti Rosalba Lonoce, figlia dell'imprenditore in ...

