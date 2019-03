Superbike in tv | come vedere il GP della Thailandia 2019 Orari | programma | dirette e

Superbike - GP Australia 2019 : gara-2. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma delle differite : La prima tappa del Mondiale Superbike 2019 si è aperta con la schiacciante vittoria dello spagnolo Alvaro Bautista in gara-1 e domani il programma prevede altre due manche imperdibili. Il Gran Premio d’Australia proseguirà infatti nella notte italiana tra sabato e domenica con la neonata Superpole Race e con la tradizionale gara-2, previste rispettivamente alle ore 2.00 e 5.00. Si prospettano due gare molto spettacolari e ricche di ...

Superbike - GP Australia 2019 : qualifiche e gara-1. Orari d’inizio e come vederle in tv. Programma con dirette e differite : La stagione dei motori si aprirà questo fine settimana con il primo Gran Premio del Mondiale Superbike. Si gareggia in Australia a Phillip Island, tradizionale gara d’esordio del campionato riservato alle moto derivate di serie. Sarà ancora una volta un tutti contro Jonathan Rea. Il britannico della Kawasaki è reduce da quattro titoli iridati consecutivi e dopo i test invernali si presenta ancora come il grande favorito. Tanti comunque i ...

Superbike. Round 1 Australia : gli orari e come vedere le gare in tv : News, highlights, finestre di approfondimento e aggiornamenti costanti anche su Sky Sport 24 , sul sito skysport.it , sull' App e sui canali social ufficiali di Sky Sport MotoGP , oltre alla ...

Calendario Superbike 2019 - date e programma del Mondiale. Come vederlo in tv e streaming : Siamo ormai alle porte della nuova stagione per quanto riguarda la Superbike, per cui è tempo di andare a conoscere chi prenderà il via alla 32esima edizione del campionato dedicato alle moto derivate di serie. Dal 22 al 24 febbraio si riprenderà da Phillip Island (Australia) per arrivare il 26 ottobre a Losail (Qatar). Si riparte da lui, Jonathan Rea, dominatore assoluto della categoria negli ultimi quattro anni, capace di sbriciolare record ...