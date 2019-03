Robert Kubica F1 GP Australia 2019 | “Felice di tornare in questo mondo | ma la macchina è

oasport

(Di giovedì 14 marzo 2019) Nonostante il clima della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio didi Formula Uno non fosse dei migliori, vista la tragica notizia della scomparsa di Charlie Whiting (l’ex direttore di gara), tra i cinque piloti presenti ce ne era uno con un sorriso accennato che spiega perfettamente quanto sia grande la sua gioia per essere tornato nel grandedella massima categoria del motorsport. Stiamo parlando, ovviamente, di, che è pronto a fare il suo secondo debutto in Formula Uno, dalla quale manca dall’ormai lontano 2010: “Non c’è che dire, è passato davvero tanto tempo – ammette il polacco – sono stato a lungo fermo, per cui l’emozione c’è. Ma, ad essere sincero, non ho voluto pensare troppo a queste cose. Mi sono concentrato sul lavoro che c’era da svolgere e ho fatto di ...

OA_Sport : Robert #Kubica è pronto per il rientro in #F1, ma non ha troppo tempo per le emozioni. Il polacco vuole recuperare… - F1FansClub : FIA press conference schedule - Australia ????? Drivers present (Giovedì 15 Marzo,15:00 ora locale - 6:00 ora italian… - Eurosport_IT : 1) Battaglia Ferrari vs Mercedes: chi la spunterà? ???? 2) Ferrari: Vettel-Leclerc è la coppia giusta? ?? 3) Come torn… -