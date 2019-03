Più vecchi e con meno figli | bye bye baby dopo la Grande crisi

Fastweb non fa Più differenze tra vecchi e nuovi clienti : la promozione vale per le attivazioni online fino al 14/03 : Fastweb ha avviato una piccola rivoluzione all’interno del proprio listino offerte per la linea mobile. È parecchio tempo che l’operatore virtuale che opera su rete TIM propone due varianti dei suoi pacchetti, con quella più ricca e conveniente riservata a coloro che sono già clienti dell’operatore sulla rete fissa. Da qualche ora è stata rimossa […] L'articolo Fastweb non fa più differenze tra vecchi e nuovi clienti: la ...

In Italia le mamme Più vecchie d Europa 7 partorisce over 40 : Non solo vip, non solo personaggi famosi come Monica Bellucci o Antonella Clerici sono diventate mamme passati i 40 anni. Nel nostro paese sta diventando, per scelta o difficoltà ad organizzarsi una ...

In Italia le mamme Più vecchie d'Europa : 7% partorisce over 40 : I dati Eurostat sulle nascite per il 2017 raccontano un paese con uno dei tassi di natalità più bassi del continente, terzultimo prima di Cipro e Malta. Età media per avere primo figlio 31 anni.

Midollo osseo “nel mirino” dei ricercatori - e si “guasta” si invecchia Più velocemente : Oggi in Europa i 65enni sono il 16%, diventeranno il 22% entro il 2031, che corrisponde a circa 137 milioni di persone. Il progressivo invecchiamento della popolazione è un fenomeno demografico che preoccupa, a causa dell’aumento atteso di malattie legate alla terza età. Ma anche molti anziani “sani” sono spesso fuori forma, non autosufficienti e incapaci di far fronte ai cambiamenti della vita e allo stress, sperimentando la cosiddetta ...

Pizzarotti : “M5s è morto. Molti vecchi elettori non ci sono Più e non votano - quelli di oggi prendono tutto per buono” : “Cancellazione del doppio mandato nel M5s? Il mio giudizio è negativo. Anche se la regola fosse stata eliminata tempo fa, non sarei comunque rimasto Movimento, perché del M5s del 2009 in quello odierno di Di Maio non è rimasto praticamente niente“. E’ il giudizio del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ospite di Omnibus (La7). E aggiunge: “Solamente a fine dicembre del 2018, quindi neppure ere geologiche fa, su ...

Salvini a Berlusconi : "Mai Più con il vecchio centrodestra" : Il centrodestra unito vince in Sardegna come fece due settimane fa in Abruzzo ma Matteo Salvini ribadisce che a livello nazionale niente cambia per il governo e che la sua Lega non tornerà mai con Berlusconi. Ieri l’ex presidente del Consiglio, commentando i risultati del voto sardo, aveva rimarcato il ridimensionamento della Lega ricordando al leader del Carroccio che non può avere pretese di autosufficienza. ...

Xiaomi - a partire da quest’anno - intende rilasciare Più velocemente il codice sorgente del kernel dei propri dispositivi - vecchi e futuri che siano : Dopo aver rilasciato il codice sorgente di Mi 9 lo stesso giorno della sua presentazione, Xiaomi comunica la sua volontà di rilasciare più velocemente il codice sorgente del kernel di tutti i suoi dispositivi, passati e futuri. L'articolo Xiaomi, a partire da quest’anno, intende rilasciare più velocemente il codice sorgente del kernel dei propri dispositivi, vecchi e futuri che siano proviene da TuttoAndroid.

L'albero Più vecchio del mondo vive in California - ecco quanti anni ha : quanti anni ha L'albero più vecchio del mondo? Dove si trova? Che tipo di albero è? Tutto quello che c'è da sapere su questa meraviglia della natura

Regionali a Vasto - Manuele Marcovecchio - Lega - è il candidato Più votato : ... assessore sansalvese di Forza Italia , 224, , Carlo Moro sindaco di Lentella di Abruzzo in Comune , 197, , Andrea Ritenuti di Legnini presidente , 191, , Lucio Del Forno di Azione Politica , 184, , ...

Il director di Devil May Cry 5 preferirebbe realizzare un capitolo tutto nuovo piuttosto che un remake dei vecchi giochi : Il director di Devil May Cry 5, Hideaki Itsuno, ha dichiarato che preferirebbe lavorare su un nuovo gioco della serie piuttosto che a un remake.VideoGamer ha avuto l'occasione di parlare con Itsuno-san in un recente evento per DMC 5 e gli ha chiesto se sarebbe interessato a fare un remake di uno dei giochi del passato, soprattutto considerando l'eccellente risposta al recente remake di Resident Evil 2 di Capcom.Itsuno-san ha detto: ...

Lo squalo della Groenlandia ha 512 anni : è il vertebrato Più vecchio del pianeta : Dal minuscolo squalo sigaro, che raggiunge pochi centimentri di lunghezza, fino al mastodontico squalo balena che, con i suoi 18 metri, è il pesce più grande del mondo. Nel mezzo, l'irascibile squalo ...

È morto l’elefante Più vecchio del mondo : È morta Dakshayani, l’elefante più vecchio al mondo tenuto in cattività: era una femmina e aveva 88 anni. Era usata come comparsa in riti e processioni nel tempio di Chengalloor Mahadeva, nello stato meridionale di Kerala. Da anni però non

Sci alpino - Mondiali 2019 : Johan Clarey diventa il medagliato “Più vecchio” di sempre : Johan Clarey è entrato nella storia dello sci alpino. Il francese ha conquistato oggi la medaglia d’argento nel SuperG dei Mondiali di Are, diventando l’atleta più anziano a salire sul podio in una rassegna iridata. Una straordinaria impresa quella del nativo di Annecy, che a 38 anni e 29 giorni è riuscito a superare il precedente record stabilito dallo svedese Patrick Jaerbyn, che vinse l’argento nel team event nei Mondiali ...

Il cervello femminile invecchia Più lentamente di quello maschile/ E' 3 anni Più giovane : ora vi è la conferma : Dopo anni di supposizioni ora vi è la conferma: il cervello femminile invecchia più lentamente di quello maschile. E' 3 anni più giovane