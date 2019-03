Palermo | mette voto basso all' alunno e il padre sferra un pugno all' insegnante

Il futuro del Palermo - la società scommette su Preziosi : "Abbiamo condiviso con Rino Foschi un progetto che lega passione e lavoro, ma serve un percorso che possa durare nel tempo". Lo dice Dario Mirri, l'imprenditore che con un investimento di 2,8 milioni ha salvato il Palermo, consentendo il pagamento degli stipendi ed evitando la penalizzazione. Il titolare della Damir srl, societa' leader nella pubblicita' esterna e che ha acquisito per 4 anni i diritti sul marketing dell'Unione sportiva, si e' ...

Commercio : si dimette Presidente Confesercenti Palermo - 'inerzia del direttore regionale' ' (2) : (AdnKronos) - A dimettersi, oltre ad Attinasi, anche Vito Minacapelli, vicePresidente di Confesercenti Palermo e Presidente di Ancestor Palermo (federazione dei centri storici); Calogero Sanfilippo, Presidente di Aigo Palermo (gestori ospitalità e ricettività diffusa) e componente di giunta; Aida Fa

Commercio : si dimette Presidente Confesercenti Palermo - 'inerzia del direttore regionale' ' : Palermo, 18 feb. (AdnKronos) - "Dopo oltre trent'anni passati a lavorare per la Confesercenti e per le imprese, sono costretto a dimettermi da Presidente di Confesercenti Palermo e vicePresidente di Confesercenti Sicilia: la situazione che si è venuta a creare, con la colpevole complicità dei vertic

Palermo - è lite infinita. Zamparini mette in mora la società : richardson risponde - Il presidente dimissionario, dal canto suo, ha replicato con un lungo comunicato smontando la tesi di Facile sul sito della Global Futures Sport: 'Global Futures Sport è stata ...

Serie B – Palermo nel caos! Il neo presidente Richardson si dimette e licenzia Foschi… che non è al corrente di nulla : Nuova grana dirigenziale per il Palermo: il neo presidente Clive Richardson si dimette e licenzia Rino Foschi, il responsabile dell’area tecnica è però impegnato in sede di mercato ed è all’oscuro di tutto Clamoroso quanto sta accadendo a Palermo nelle ultime ore. Il nuovo presidente Clive Richardson, che ha preso il posto di Enrico Zamparini da qualche settimana, ha annunciato le proprie dimissioni, come dichiarato dallo ...