Microsoft offre un nuovo strumento agli sviluppatori | Xbox Live arriverà nei videogiochi

Per San Valentino Microsoft offre 2 mesi di Game Pass a 2 euro : In occasione di San Valentino Microsoft ha deciso di fare un regalo a tutti noi. Come possiamo vedere sul sito ufficiale infatti, in occasione della festa degli innamorati potremo acquistare due mesi di Xbox Game Pass alla cifra di due euro. Vale la pena sottolineare che l'offerta è disponibile solamente per chi non ha già sottoscritto un abbonamento. Se siete già degli utenti abbonati al servizio, dunque, accedendo all'indirizzo dedicato ...