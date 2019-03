Lucia Ercoli La dottoressa che cura i poveri del Papa

famigliacristiana

(Di giovedì 14 marzo 2019) La fila dei turisti si distende pigramente in attesa di entrare nella basilica di San Pietro. In contemporanea sotto il colonnato destro scorre un piccolo mondo parallelo, anche questo internazionale, fatto di camici bianchi e vite in bilico. ' Sono stato per tanto tempo senza i medicinali per il diabete e la pressione... senza di loro sarei morto': ...