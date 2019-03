L’incredibile caos Icardi-Inter | dopo un mese di telenovela non si vede una fine

sportfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) Maurosembra essere un calciatore fuori rosa all’, non si allena col gruppo e non ha contatti coi compagni ormai da un: querelle infinita Mauroancora ai box, apparentemente per un infortunio, realmente però a causa di dissidi con l’ancora non ben chiariti. Una situazione assurda, paradossale, che va avanti dal 9 di febbraio, data dell’ultima apparizione diin maglia nerazzurra. Da quel momento in poi la fascia tolta dal suo braccio e l’infortunio al quale in pochi credono a causa del “tempismo” a dir poco strano.non è ai box per i problemi al ginocchio, bensì per i problemi col club. Undifatta di cose non dette, di punzecchiature da parte di Wanda Nara, la quale dà alcune pillole della situazione senza però far capire quanto stia davvero accadendo. Una situazione di limbo pessima, ...

