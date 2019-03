La mod Skyrim Middle Earth Redone vi permetterà di entrare nel mondo de Il Signore degli

The Elder Scrolls V Skyrim : una nuova controversia legata alla mod Skyrim Together fa tremare il mondo del modding su PC : Skyrim Together è una mod per la versione PC di Skyrim che sta avendo molto successo, in quanto consente di giocare in co-op al famoso RPG di Betesda. La mod è inoltre riuscita a raccogliere un'alta somma in donazioni su Patreon, circa 25.000 dollari al mese.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il problema è che il team di sviluppo è stato accusato di aver rubato parte del codice, in particolare di KSE (Skyrim Script Extender), i cui ...

Al via la closed beta per la mod multiplayer di Skyrim : Il team dietro l'attesissima mod multiplayer di Skyrim, intitolata The Elder Scrolls V: Skyrim Skyrim Together, hanno dato il via alle fasi di beta testing, riporta DSOgaming.La beta, per il momento, è aperta solamente ai sostenitori Patreon della mod, mentre è in programma anche un beta test aperto a tutti più avanti prima dell'uscita.Questa beta chiusa durerà all'incirca due settimane, e permette di invitare amici e avviare sessioni private ...