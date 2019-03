E se un ministro sequestrasse degli studenti? Lo spot provocatorio di #megliodino

huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il "caso Diciotti" non è il "caso Salvini", è molto di più. Il punto centrale non è il rapporto tra la Lega e i Cinque stelle – l'unico aspetto davvero approfondito in queste settimane – ma il principio della separazione dei poteri in una democrazia.Non è importante capire dal voto quanto durerà il governo, ma quanto dureranno i principi fondamentali della nostra Costituzione. Per questo ho scritto una Relazione di minoranza, già depositata agli atti del Senato, che contraddice, punto per punto, quanto affermato dalSalvini e dal relatore Gasparri.Per far comprendere la gravità del caso ho deciso anche di darne la massima diffusione possibile attraverso una pubblicazione gratuita. Perché sia chiaro che il voto del 20 marzo prossimo avrà conseguenze che andranno ben oltre l'attuale maggioranza ...

