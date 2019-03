Cina, Salvini: Memorandum migliorabile

"Se ci sarà solo il lontanissimo dubbio che certe acquisizioni e presenze possano compromettere la sicurezza degli italiani ci sarà un secco no". Così il vicepresidente del Consiglio. "Aprire a nuovi mercati è fondamentale, ma altro è permettere penetrazioni che poi possono manipolare le politiche del Paese come è successo alla Grecia col porto del Pireo.". Inoltre: "Non è un testo sacro,tutto ècompreso il" Italia-: "Gli investimenti in settori strategici devono essere esaminati cinquanta volte"(Di giovedì 14 marzo 2019)

