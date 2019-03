Buon compleanno Rita Forte | Giorgio Forattini | Gianni Bella…

L’uomo del giorno – Buon compleanno Bruno Conti - il… campione del mondo : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importante per tutti gli appassionati del mondo del calcio, in particolar modo è il compleanno di Bruno Conti. Classe 1955 è dirigente del settore giovanile della Roma ed ex calciatore e allenatore. E’ stato campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982 e ha vinto lo scudetto con la maglia della Roma nella stagione ...

Buon compleanno Barbie : 60 anni e non sentirli : Era il 9 marzo 1959 e la "Mattel" presentava alla Fiera Internazionale del Giocattolo di New York quello che sarebbe stato, da quel momento, l'oggetto del desiderio di ogni bambina: la bambola Barbie. Sono passati sessant'anni e tuttora Barbie gode di ottima salute, sfoggia il suo sorriso smagliante ed è la compagna di giochi delle piccole donne che si vedono già grandi. Le origini di Barbie La nascita di Barbie fu del tutto casuale: Ruth ...

Buon compleanno - Barbie! La storia di una bambola diventata un’icona : Barbie compie sessant’anni e non ha neanche una ruga. Chi le avrebbe preventivato una vita così lunga e serena in quel lontano 1959? È sopravvissuta agli anni dell’ingenuo consumismo, al decennio della contestazione, alle rivendicazioni delle donne e, via via, fino ai nostri giorni dove una divinità può bruciarsi in un click. L’ha ritratta anche Andy Warhol che aveva già immortalato Marylin Monroe e magari, per i capelli di Barbie, il pittore ha ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Juan Sebastián Verón - fantasia e intelligenza : Prosegue l’appuntamento quotidiano con la rubrica legata all’uomo del giorno. E’ il turno di Juan Sebastián Verón, calciatore argentino che compie oggi 44 anni. Centrocampista offensivo, dotato di grande tecnica e fantasia, è molto conosciuto in Italia per aver vestito diverse maglie del nostro campionato. Dopo gli esordi in Argentina, fu Sven Goran Eriksson a farlo conoscere al calcio italiano. Lo porta alla Sampdoria ...

Buon compleanno - Barbie! : Credere nei propri sogniL'indipendenzaIl valore dell'amiciziaL'amore per gli animali e la naturaSì, viaggiareDonne al volanteLa bellezza è relativaIl matrimonio? Non è tuttoParità di genereUguaglianza e inclusione9 marzo 1959, una data come tante ma non certo per l’universo del giocattolo: proprio in quel giorno infatti, in occasione della prestigiosa New York Toy Fair, viene svelata al mondo la bambola-icona destinata a passare alla storia: ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Bruno Pizzul - storico telecronista : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è una giornata importante per gli appassionati di calcio, è infatti il compleanno di Bruno Pizzul, storico telecronista Rai degli incontri della nazionale di calcio dal 1986 al 2002. Ha iniziato la carriera telecronista nel 1970 con il commento della partita di Coppa Italia tra Juventus e Bologna, commentò anche la finale di Coppa dei ...

Buon compleanno - Wired Italia : Dieci anni fa arrivava in Italia un giornale che da queste parti non si era mai visto. Aveva un nome che non tutti sapevano pronunciare: vired, uired, uaired. Qualcuno si arrendeva e lo chiamava “il nuovo giornale di tecnologia di Condé Nast“, il nostro editore, o più gentilmente “quella roba per nerd“. Negli Stati Uniti quella roba per nerd, cioè Wired, era nata qualche anno prima, nel 1993, a San Francisco. Un luogo ...