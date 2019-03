Bufera su Tajani

Antonio Tajani : “Mussolini ha fatto anche cose positive”. Bufera sul presidente dell’Europarlamento : Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, finisce al centro delle polemiche per le parole pronunciate a Radio 24 su Benito Mussolini: "Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s’è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive". Protestano i Socialisti europei.Continua a leggere