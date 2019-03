Brexit | Bruxelles | ' Se ancora nell' Ue la Gran Bretagna dovrà votare a maggio'

Brexit - negoziato difficile con Bruxelles. Nessun accordo su backstop : A regnare in Gran Bretagna è ancora il caos. L'accordo con Bruxelles ancora in alto mare e dall'Ocse arriva l'allarme "no deal". Ieri la Commissione Ue ha confermato che i colloqui di martedì 5 marzo ...

Brexit - riprende quota l'accordo May-Bruxelles : LONDRALa Gran Bretagna potrebbe lasciare l'Unione europea il 29 marzo come previsto, l'opzione secondo referendum resta sul tavolo, la prospettiva di un 'no deal' è piu' remota e i diritti dei ...

Brexit - verso rivolta in governo May contro “no deal”. Cresce ribellione nei partiti. Ma Bruxelles è scettica : Theresa May affrontera' la settimana prossima la piu' grande rivolta nel suo Gabinetto da quando e' entrata a Downing Street: fino a 25 membri del suo governo sono pronti a votare un rinvio della Brexit se la premier britannica non si decidera' ad escludere un'uscita del Regno dalla Ue senza un accordo ('no deal') con Bruxelles. I conservatori ribelli ritengono che ora ci sia un numero sufficiente di parlamentari ai Comuni per far passare un ...

Brexit - fonti Ue : May chiederà a Bruxelles di posticipare di tre mesi data divorzio : Odissea Brexit: l'Ue prevede che la premier britannica Theresa May chiederà di posticipare di tre mesi la data in cui il divorzio effettivo del Regno Unito dall'Unione europea si dovrebbe ...

Brexit - Corbyn a Bruxelles 'May ostaggio del suo partito - sono qui perché il mio piano è il migliore' : ... oltre il quale c'è il No Deal, che secondo la maggioranza di economisti ed esperti potrebbe provocare conseguenze gravissime all'economia britannica, a quella europea e potrebbe far tornare il ...

May in missione a Bruxelles per l'intesa su Brexit. Mentre i Tory la abbandonano : Intanto è intervenuto il cancelliere dello Scacchiere Philippe Hammond secondo cui una Brexit senza accordo sarebbe una 'calamità reciproca' per Londra e per l'Ue, con un duro colpo all'economia ...

Brexit : poco tempo per accordo con Bruxelles : Secondo il cancelliere dello Scacchiere Philippe Hammond una Brexit senza accordo sarebbe una 'calamità reciproca' per Londra e per l'Ue, con un duro colpo all'economia oltre la Manica. , CC - www.

Domani la prima ministra britannica Theresa May tornerà a Bruxelles per provare ad ottenere delle concessioni sull’accordo su Brexit : La prima ministra del Regno Unito, Theresa May, tornerà mercoledì a Bruxelles per provare a rinegoziare l’accordo sull’uscita del paese dall’Unione Europea e ottenere delle concessioni per poter concluderne un nuovo prima della data ufficiale di Brexit, il 29 marzo

Brexit - May sconfitta ancora. E Corbyn tratta con Bruxelles : ... cioè di uscita dall'Ue senza accordo, cosa che secondo diversi osservatori potrebbe essere devastante per l'economia e il mercato britannici. In realtà la premier May, che non era neanche in aula ...

Brexit : Bruxelles rimbalza May - senza soluzione interna inevitabile uscita no-deal : A 50 giorni dalla data fatidica del 'divorzio', malgrado il rischio di un'uscita caotica che potrebbe avere conseguenze devastanti per l'economia britannica, gli incontri di May con i presidenti ...

Brexit - May incontra i vertici Ue a Bruxelles per discutere nodo Backstop : Theresa May, oggi a Bruxelles , è già salita ai piani alti della Commissione europea per vedere il presidente Jean Claude Juncker , nel primo degli incontri che la premier britannica ha programmato al ...

Brexit - Theresa May torna a Bruxelles : cosa può succedere : Theresa May in un incontro a Belfast, Irlanda del Nord, il 5 febbraio 2019. (foto: CLODAGH KILCOYNE/AFP/Getty Images) di Giulia Giacobini A distanza di due mesi dall’ultimo viaggio, Theresa May torna a Bruxelles per negoziare la Brexit. La premier britannica incontrerà tutte le alte cariche dell’Ue, dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker a quello dell’Europarlamento Antonio Tajani. Previsto anche un bilaterale con il ...

Brexit : giovedì May-Juncker a Bruxelles : ANSA, - Bruxelles, 5 FEB - La premier britannica Theresa May giovedì sarà a Bruxelles dal presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea ...