Azzannato al volto da un rottweiler : Bolzano, 14 mar. (AdnKronos) - L'ha assalito, buttato giù per una scalinata e Azzannato con violenza al volto e alla gola. E' quanto successo a un 70enne meranese a Maia Bassa. Il rottweiler che lo ha assalito è arrivato a un centimetro e mezzo dall’aorta. Ora è partita la denuncia della polizia; se

