Acquisto per ENI

Segnali d'Acquisto per Publicis Groupe : Chiusura del 13 marzo Punta con decisione al rialzo la performance del colosso della pubblicità francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , con una variazione percentuale dell'1,02%. Operatività ...

Invito all'Acquisto per Visa : Chiusura del 12 marzo Bene Visa , tra i componenti del Dow Jones , con un rialzo dello 0,76%. Operatività odierna: Il quadro tecnico evidenzia una propensione all' acquisto di Visa ai prezzi attuali ...

Segnali d'Acquisto per Amplifon : Chiusura del 12 marzo Punta con decisione al rialzo la performance della società leader nelle soluzioni uditive , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , con una variazione percentuale dello 0,74%. ...

Invito all'Acquisto per National Grid : Chiusura dell'8 marzo Bene National Grid , tra i componenti del FTSE 100 , con un rialzo dello 0,73%. Operatività odierna: L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai ...

Segnali d'Acquisto per Red Electrica : Chiusura dell'8 marzo Composto ribasso per l' azienda che trasporta energia elettrica , tra i componenti dell' Ibex 35 , in flessione dello 0,73% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di ...

Inchiesta su Acquisto bus - archiviazione per Alemanno : Archiviata la posizione dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e di altri 13 indagati nell'Inchiesta sulla presunta tangente BredaMenarinibus, per l'acquisto di autobus che dovevano essere utilizzati ...

Amazon verso l'Acquisto del canale sportivo Yes insieme agli Yankees per 3 - 5 miliardi di dollari : Un gruppo di investitori guidato da Amazon e dai New York Yankees è vicino all'acquisto di Yes Network - uno dei maggiori canali sportivi di New York - per circa 3,5 miliardi di dollari. L'accordo ...

Segnali d'Acquisto per Danone : Chiusura del 7 marzo Punta con decisione al rialzo la performance di Danone , tra i titoli dell'indice CAC40 , con una variazione percentuale dello 0,98%. Operatività odierna: Il quadro tecnico di ...

Huawei fa causa agli Usa per divieto di Acquisto della sua tecnologia. "Non siamo spie" : Huawei ha fatto causa all'amministrazione Trump per la legge che vieta alle agenzie federali statunitensi di acquistare la tecnologia del gigante cinese delle tlc, legge definita incostituzionale e che vieta l'acquisto di apparecchiature anche da un'altra azienda cinese, la Zte. Lo riportano diversi media americani, tra cui Bloomberg e Cnbc.La norma contestata dal gigante cinese delle tlc è quella contenuta nel National Defense ...

Segnali d'Acquisto per Sias : Chiusura del 6 marzo Punta con decisione al rialzo la performance della holding , tra i titoli dell'indice FTSE Italia All-Share , con una variazione percentuale dello 0,94%. Operatività odierna: ...

Segnali d'Acquisto per Pernod Ricard : Chiusura del 4 marzo Punta con decisione al rialzo la performance del colosso degli alcolici , tra i titoli dell'indice CAC40 , con una variazione percentuale dello 0,56%. Operatività odierna: Le ...

In Cina vietato l’Acquisto di biglietti di aerei o treni per 23 milioni di volte per colpa del basso “punteggio sociale” : Il primo bilancio del “punteggio social” che in Cina “premia a buoni e punisce i cattivi” lascia a bocca aperta: nel 2018 è stato vietato l’acquisto di biglietti di aerei o treni per 23 milioni di volte. Significa che sono stati bloccati 23 milioni di tentativi di acquistare biglietti, non si sa da parte di quanti cittadini. La notizia si riallaccia a una misura annunciata lo scorso anno da Pechino, che prevede da ...

Acquisto per Lufthansa : Chiusura dell'1 marzo Vigoroso rialzo per la compagnia aerea tedesca , tra i titoli dell'indice DAX30 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,32%. ...

Modalità aereo - Lillo 'preoccupato' per l'Acquisto della Lazio da parte dei cinesi a poche ore dal derby : A poche ore dal derby di Roma è uscita un'esilarante clip del nuovo film di Fausto Brizzi : Modalità aereo, in cui Lillo, del duo comico Lillo e Greg , è alle prese con degli improbabili imprenditori ...