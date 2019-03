Week-end del 16 e 17 marzo 2019 | gli eventi a Bari e provincia

Paolo Fox oroscopo : le prime previsioni del Weekend 16-17 marzo : oroscopo di Paolo Fox del fine settimana prossimo: anticipazioni previsioni 16-17 marzo Il terzo weekend di marzo 2019 è quasi arrivato perciò, come facciamo ogni settimana, anticipiamo con un articolo le previsioni di Paolo Fox di sabato e domenica, con indicazioni tratte dallo zodiaco che il re delle stelle ha reso noto sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv: sulla rivista sono presenti, ovviamente, le previsioni complete e ...

Film del Weekend : “C’è Tempo” e “I Villeggianti” : I due titoli italiani principali di questo weekend. Dopo Domani è un altro giorno e Croce e Delizia, inizia una nuova settimana con i Film del ...

Oroscopo Weekend del 16-17 marzo : Scorpione ombroso - Acquario mondano : In questo fine settimana del 16 e 17 marzo troviamo la Luna che passerà dal segno del Cancro al Leone. Venere in Acquario e Giove in Sagittario. Saturno e Plutone in Capricorno. Nettuno, Mercurio ed il Sole in Pesci. Urano e Marte nel segno del Toro. Nodo Lunare in Cancro nella decima casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i dodici segni. Cancro silenzioso Ariete: sabato il grado di nervosismo sarà alle stelle nell'ambito lavorativo. ...

Freddo al Centro-Sud - ma nel Week end esplode di nuovo la Primavera! : E' di nuovo inverno sull'Italia e in particolar modo al Centro-Sud, dove stiamo riscontrando gli effetti della perturbazione a carattere Freddo giunta sulla penisola ieri. In queste ore abbiamo forti...

Momenti Di Gioia : da Arsenal-United a Grealish - è il Weekend delle invasioni! : ... e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo , legato al ...

Captain Marvel : incassi da capogiro per il primo Weekend : Film evento in tutto il mondo, uscito in Italia il 6 marzo, ma nel mondo l'8, giornata Internazionale dedicata alla donna, Captain Marvel è il primo film Marvel Studios a vedere protagonista una donna,...

Creami WoW WeekEnd - dal 13 al 15 marzo 10 GB e 1000 credit a 5€ : Creami WOW WeekEnd è l’offerta ricaricabile online che include 1000 credit da utilizzare come vuoi per chiamate, SMS e Internet e 10GB al costo di 4,99€ al mese invece di 9,99€. L’accesso all’offerta è disponibile nel fine settimana che va dal 13 al 15 marzo 2019 e prevede attivazione e spedizione gratuita. È (Continua a leggere)L'articolo Creami WoW WeekEnd, dal 13 al 15 marzo 10 GB e 1000 credit a 5€ è stato pubblicato su ...

Captain Marvel è primo al boxoffice italiano del Weekend : Nel mondo il lungometraggio di Peter Farrelly è arrivato a 242 milioni di dollari, su 23 di costo,. Entra al terzo posto Non sposate le mie figlie 2 , seguito del film con Christian Clavier alle ...

Festa del Papà – Un Weekend speciale a Gardaland SEA Life Aquarium : Sabato 16 e domenica 17 marzo Festa del Papà e notte all’Acquario. Un weekend di edutainment tutto da vivere a Gardaland SEA Life Aquarium Sta per arrivare la Festa del Papà, un’occasione speciale per celebrare il rapporto padre e figlio vivendo insieme un’esperienza unica e divertente a Gardaland SEA Life Aquarium, partecipando ad un “gioco quiz” per conoscere il ruolo del padre nel mondo marino. L’Acquario propone una speciale attività ...

Biathlon - Mondiali 2019. Week end da dimenticare per Wierer e Vittozzi : le rivali si avvicinano ma il vantaggio è ancora considerevole : La Grande Italia del Biathlon femminile sembra essere svanita, evaporata dopo la tappa italiana di Coppa del Mondo ad Anterselva. I numeri sono sotto gli occhi di tutti: fino alla tappa in Alto Adige le azzurre di punta Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi avevano conquistato ben dieci podi complessivi, fra cui quattro vittorie più un successo in staffetta. Da Canmore in poi su sei gare fin qui disputate un solo podio (il terzo posto di Vittozzi in ...

Milano Digital Week e gli altri eventi in agenda questa settimana : In cartellone oltre 500 fra mostre, dibattiti, spettacoli, workshop. Un racconto collettivo fatto di esperienze e progetti in divenire, esempi di trasformazione e nuove opportunità. La Digital Week ...

Captain Marvel : incasso record di 455 milioni di dollari in tutto il mondo nel primo Weekend! : Captain Marvel non abbatte solo certe barriere: il film ha ottenuto un incasso record di 455 milioni di dollari in tutto il mondo nel suo primo weekend di programmazione. Stando ai dati di The Hollywood Reporter , inoltre, si tratta del miglior debutto di sempre, in termini monetari, per un film con una protagonista ...

Il compleanno di Sharon Stone e gli altri gossip del Weekend : L'incontro tra Lele Spedicato e Manuel BortuzzoAdua Del Vesco, lo sfogo sull'anoressiaI segreti di Anna Ferzetti e Pierfrancesco FavinoSharon Stone compie 61 anni. Buon compleanno alla diva senza tempo Domenica 10 marzo, Sharon Stone ha spento 61 candeline. Nessuna grande festa, nessun post su Instagram con annesso discorso di circostanza. La diva, per la quale il tempo sembra non passare mai, ha lasciato che il giorno del proprio compleanno ...

F1 - GP Australia Melbourne 2019 : si parte fra una settimana. Programma - orari e tv del Week-end - come vederlo in chiaro : Nel weekend del 15-17 marzo si disputerà il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. A Melbourne incomincerà ufficialmente la stagione, sul circuito semi-cittadino dell’Albert Park si accenderanno finalmente i motori dopo il lungo inverno: dopo i Test delle ultime settimane si inizierà a fare davvero sul serio, in palio i primi punti di una stagione che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Nella terra dei ...