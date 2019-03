Volkswagen T-Cross - Al volante della 1 0 TSI 115 CV Advanced

quattroruote

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Benvenuti al test drive internazionalenuova T-Roc. Ops, scusate, intendevo dire T-. Il lapsus freudiano è servito, ma manterrò anonimo il suo autore, di passaporto tedesco. In un certo senso, è la conferma che per scegliere il nomesua prima B-Suv, laavrebbe potuto osare un po' di più. Una piccola critica per un veicolo che, a dire il vero, di punti deboli ne ha pochi. La T-era attesa da tempo a battagliare in un segmento, quello delle sport utility urbane, nato quasi dieci anni fa con la Nissan Juke. E che oggi è diventato troppo importante per essere ignorato, come confermano i numeri: nel 2018 le vendite europee delle B-Suv sono salite del 37%, a quota 1,83 milioni di unità. Nel bel Paese il segmento B vale il 46% del mercato e di questa fetta il 48% è a ruote alte. Senza contare che il genere piace da matti anche in Cina. Cifre e prospettive ...

