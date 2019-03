TAV | Conte chiude sul referendum | Non è previsto Pressing della Francia

TAV - Chiamparino chiede via libera per una consultazione popolare. Conte : “Non si può”. Ma Salvini : “Magari…” : Una consultazione popolare da tenersi in concomitanza con il voto per Europee e Regionali. Dopo l’annuncio, Sergio Chiamparino ha preso carta e penna per scrivere al ministero dell’Interno chiedendo che i cittadini piemontesi possa esprimersi sul Tav. Una lettera ‘morta’ in partenza, almeno a sentire le gelide risposte del premier Giuseppe Conte e di Matteo Salvini, anche se con sfumature (politiche) diverse e ...

Conte : mai parlato di mini TAV - fandonia attribuitami : Caltanissetta, 12 mar., askanews, - "Non ho mai parlato né concepito una 'mini tav'. Nessuno mi ha mai portato il progetto di una mini tav. E' una fandonia che mi viene attribuita. La cristi del ...

TAV - Chiamparino scrive una lettera a Salvini per chiedere un 'referendum' - Premier Conte : 'Non è previsto' : Il governo "fa un danno enorme alla nostra economia, rende sempre meno competitiva l'Italia nel quadro europeo e internazionale", ha concluso Tajani.

TAV - Conte : "Referendum non é previsto" : ANSA, - CALTANISSETTA, 12 MAR - "Chiamparino non mi ha mai chiamato e il referendum sul Tav non è previsto. Non ci sono gli strumenti giuridici, se qualcuno li dovesse introdurre ben venga ma non è ...

TAV - Chiamparino chiede il referendum - Conte : 'Non è previsto' : Il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino scrive al ministro dell'interno Matteo Salvini e chiede di permettere una consultazione popolare sulla Torino-Lione il 26 maggio, in Contemporanea con le ...

Conte : mai pensato a mini-TAV - fake news : 15.12 "Mai parlato di mini-Tav e mai concepito una mini-Tav perché non sono un tecnico e nessuno mi ha mai portato una mini-Tav sul tavolo. E'un'altra fandonia che mi viene attribuita". Così il premier Conte a Caltanissetta. "Un referendum per la Tav non è previsto-spiega-non ci sono gli strumenti giuridici". "Il codice degli appalti che abbiamo non funziona,stiamo perfezionando un dl che dovrebbe anticipare la più generale riforma".E ...

Opere extra TAV : Conte spinge. Il Piemonte prepara il referendum sull'Alta velocità : Scongiurato il taglio dei fondi europei sulla Tav, il Governo monitora le altre grandi Opere pubbliche. Il governatore del Piemonte Chiamparino: referendum sulla Torino-Lione, il 26 maggio nello ...

Altro che TAV - Conte punta sulla statale Agrigento-Caltanissetta : “Serve più della Torino-Lione” : Ripartono i cantieri per la realizzazione dell’ultimo tratto della superstrada Agrigento-Caltanissetta. E così, oggi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, piombano a Bigini, a sei chilometri da Caltanissetta, per presenziare alla ripresa dei lavori per il completamento della “Strada degli scrittori”. Giusto il tempo per immortalare l’evento, previsto per le 11 e 30, con caschi da ...

Telt sblocca i band TAV. Conte : “Nessun onere per lo Stato" : Il Consiglio di amministrazione di Telt ha dato il via libera agli avvisi di gara per 2,3 miliardi di euro relativi ai lavori per completare le due canne della galleria tra Saint Jean de Maurienne ed il tettorio italiano. Il Cda si è svolto in videoconferenza tra Parigi e Roma, con la partecipazione di un rappresentante della Commissione Europea. Dopo il via libera la società ha confermato "che gli avvisi di avvio delle gare Contengono ...

Conte : "Su TAV vedrò Juncker e Macron" : 21.45 "Come indicato nella lettera invita sabato a Telt,l'eventuale avvio dei capitolati di gara è differito ai prossimi mesi e potrà avvenire solo in presenza del consenso dei governi italiano e francese. Telt ha dato il via alla mera attività di presentazione candidature da parte di imprese,senza oneri a carico dell'Italia". Così il premier Conte. "vedrò Juncker e Macron a Bruxelles al Consiglio Ue di fine marzo. Con loro -aggiunge- confido ...

TAV - via libera dal cda di Telt agli avvisi. Conte : 'Nessun onere a carico dello Stato' : Il consiglio d'amministrazione di Telt, in video conferenza tra Roma e Parigi, ha dato via libera all'unanimità alla pubblicazione degli 'avis de marchés' gli inviti a presentare candidatura relativi ...

TAV - imprese : Conte venga ai cantieri e si confronti con noi : Milano, 11 mar., LaPresse, - Il "sistema dell'economia di Torino e del Piemonte, ribadisce la necessità di avere un collegamento efficiente e sicuro che non lasci il territorio a margine degli scambi europei. Proprio per consentire di conoscere ...