Sconcerti a CM | ' Juve | in Champions nessuno meglio di te Allegri andrà via Bernardeschi

Sconcerti - la 'juve estrema'per ribaltare l'atletico - l' esclusione di dybala e simeone - Sport : atletico juve bonucci Mario sconcerti per il Corriere della Sera Per capire la Juve di stasera è opportuno ribaltare qualche ruolo. Credo che Emre Can e Matuidi resteranno spesso dietro a Cancelo e ...

Sconcerti sulla Juve : 'Il 2-0 è un risultato meno punitivo di un tempo' : Il campionato di calcio di Serie A è giunto alla 27ª giornata e anche questo week end, Mario Sconcerti, nell'intervista rilasciata durante 'Live Show', in onda su RMC, ha fatto il punto sulla situazione dei top club italiani. I presupposti per la rimonta La Juventus, venerdì scorso contro l'Udinese, ha schierato le seconde linee per far riposare i titolarissimi in vista del match clou contro l'Atletico Madrid. In merito, l'opinionista ha ...

Sconcerti - clamoroso : “Non me ne frega niente - Juve m***a” : Mario Sconcerti, ospite della trasmissione “Il Bello del Calcio”, condotta da Ivan Zazzaroni, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’episodio da calcio di rigore Meret-Ronaldo. Il noto giornalista, prima ha difeso la decisione dell’arbitro, difendendo appunto Ronaldo e la Juventus, poi, con un commento del tutto inappropriato, ha sottolineato il suo […] More

Sconcerti : “Inter? Imbarazzante - vinse lo scudetto da terza. La Juve…” : Sconcerti – Mario Sconcerti è intervenuto a RMC Sport per commentare il fallo di mano di D’Ambrosio che ha segnato il pareggio tra Fiorentina e Inter ed ha espresso parole pesanti sull’Inter e su quella che fu la vicenda Calciopoli. Parole che di certo piaceranno ai ifosi bianconeri e faranno arrabbiare qualche interista. Leggi anche:Mercato […] More

Sconcerti : “Juve? Ecco le reali possibilità di passare il turno” : Mario Sconcerti, nel suo editoriale nelle pagine del “Corriere della Sera“, ha colto l’occasione per presentare il match di stasera tra Atletico Madrid e Juventus, soffermandosi sugli aspetti tattici e sulle reali possibilità di passaggio del turno da parte dei bianconeri. Juventus favorita, seppur di pochissimo, questa l’opinione del noto giornalista. Leggi anche: Atletico Madrid […] More

Sconcerti : 'Juve - manca qualità e non solo. Su Ronaldo...' : Mario Sconcerti ha parlato a RMC Sport commentando la sconfitta della Juve in Coppa Italia: 'Crisi colpa della preparazione troppo pesante? Se ci sono stati dei carichi di lavoro forti e pesanti può essere, ma il tempo sta passando, ...

Sconcerti : 'So il vero motivo per cui la Juve ha fatto fuori Benatia' : 'La cessione di Benatia rientra nei canoni, rigidi, della Juve'. Lo dice Mario Sconcerti a RMC Sport a proposito dell'addio di Mehdi Benatia : 'Il motivo è che il marocchino negli ultimi mesi ha rilasciato dichiarazioni che la società bianconera non accetta. Caceres è un giocatore arrivato dal ...