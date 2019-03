Roma Femminile | Bernauer | ' Felice che abbiano scommesso sul mio recuperò'

Calcio femminile - andata semifinali Coppa Italia 2019 : Milan-Juventus 1-2 - pari tra Roma e Fiorentina : La Coppa Italia di Calcio femminile è entrata nel vivo con l’andata delle semifinali che si sono disputate quest’oggi e che hanno avuto per protagoniste le prime quattro classificate del campionato. A dare il via alle danze ci hanno pensato la Roma di Elisabetta Bavagnoli e la Fiorentina di Antonio Cincotta che si affrontate al “Tre Fontane” in un match estremamente lottato, terminato sul punteggio di 1-1. Nella prima ...

Coppa Italia femminile : Roma-Fiorentina finisce 1-1 - si decide tutto nel finale : In campo anche Milan e Juventus per l'accesso alla finale che si giocherà allo stadio Ennio Tardini di Parma, domenica 28 aprile , ore 12.30 , diretta su Sky Sport Serie A ,.

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : risultati e classifica della quindicesima giornata. SIS Roma e Rapallo avanti tutta : Soli tre gli incontri disputati oggi per quanto riguarda la quindicesima giornata di A1 di Pallanuoto al femminile: impegni in chiave Coppe Europee infatti per Plebiscito e Orizzonte che recupereranno le proprie sfide martedì. Nel frattempo avanti tutta Rapallo e SIS Roma che volano virtualmente in testa. Andiamo a vedere i risultati odierni e la classifica aggiornata. quindicesima giornata Rapallo-Florentia 13-3 Sis Roma-Css Verona ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : risultati e classifica della quattordicesima giornata. SIS Roma e Rapallo avanti tutta : Tre squadre in fuga nella regular season del campionato femminile di A1 di Pallanuoto. Guida l’Orizzonte Catania, tallonata da SIS Roma e Rapallo, tutte e tre le compagini perfette anche oggi, nel quattordicesimo turno. Andiamo a rivivere questa giornata con tutti i risultati e la classifica aggiornata. quattordicesima giornata CSS Verona-Rapallo Pallanuoto 6-17 EcogruppoTorre del Grifo Village-Bogliasco Bene 9-13 Kally Milano-SIS Roma ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : big match Catania-Padova - Roma e Rapallo alla finestra : Indubbiamente il big match della 14ma giornata della Serie A1 della Pallanuoto femminile sarà la sfida che domani opporrà il Catania al Padova: in caso di vittoria delle etnee verranno respinti gli assalti al vertice di Rapallo e Roma e le patavine scivolerebbero a -8 dalla vetta, mentre in caso di successo delle venete potrebbe esserci il cambio della guardia in vetta alla graduatoria. Sfide non impossibili per il Rapallo, impegnato a Verona, e ...

Casa delle Donne di Roma - dal 6 marzo una rassegna di cinema al femminile : Il cinema delle Donne per salvare la Casa internazionale delle Donne di Roma. Tra le tante iniziative a sostegno del progetto, dal mese di marzo prenderà il via ' Regia alle Donne - Film e incontri ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Rapallo-Roma 7-8. Capitoline al secondo posto in classifica : Bellissima partita tra Rapallo e Roma nel recupero della decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: a spuntarla, con una grande rimonta, sono le Capitoline, che si impongono per 7-8 e volano al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dal Catania capoclassifica. Le migliori in campo sono Marcialis da una parte e Chiappini dall’altra: per entrambe a referto una tripletta. La squadra di coach Marco Capanna così batte ...

Hockey prato : la Nazionale femminile si impone 5-1 a Roma in amichevole sulla Scozia : Un primo quarto di adattamento, poi un’Italia devastante. La Nazionale femminile di Hockey su prato si impone per 5-1 sulla Scozia nel primo di tre Test Match in quel di Roma, dove le azzurre stanno svolgendo un raduno che sarà fondamentale in vista degli appuntamenti più importanti della stagione. Prestazione subito importante per la squadra guidata da Roberto Carta, contro una compagine che è alle spalle di una sola posizione rispetto ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : risultati e classifica della tredicesima giornata. Goleade per Orizzonte Catania e SIS Roma : Tredicesimo turno per quanto riguarda il campionato di A1 di Pallanuoto femminile: in scena ovviamente nella giornata di sabato tutti i cinque incontri. Goleada per L’Ekipe Orizzonte Catania, sempre più capolista, inseguono piuttosto da vicine Rapallo e SIS Roma. Successi importanti in zona Final Six per Plebiscito Padova e CSS Verona. Andiamo a rivivere la giornata con tutti i risultati e la classifica aggiornata. tredicesima ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A1 : Izabella Chiappini trascina Roma a Catania : La dodicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ci restituisce la corsa a quattro per la vetta della classifica (e poi per lo Scudetto) tra Roma, Rapallo, Catania e Padova, nonché la corsa a quattro per gli ultimi posti della Final Six. Il pari tra Verona e F&D H2O spinge praticamente nella Serie inferiore le laziali assieme al Torre del Grifo. Di seguito le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : cadono Catania e Padova - volano Roma e Rapallo : La dodicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile porta in dote un verdetto: il dualismo tra Padova e Catania non esiste più. Le etnee cadono in casa contro la Roma per 4-6, le patavine perdono 8-7 in casa del Rapallo: a conferma di quanto visto in Coppa Italia, ormai sono quattro le squadre sullo stesso livello in campionato. Il Rapallo si porta così a due punti dalla vetta e può scavalcare Catania in caso di successo nel recupero ...

La squadra femminile AS Roma al volante di una Hyundai : "Un marchio globale che ha sposato il progetto di AS Roma Women, confermando, come il nostro Club, l'attenzione alle novità che il mondo del calcio presenta". Il logo Hyundai sulle nuove maglie delle ...