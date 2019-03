Rivoluzione Var | arriva la control room

Juve - se parte Allegri potrebbe arrivare Zidane : col francese possibile Rivoluzione : C'è grandissima delusione in casa bianconera dopo la brutta sconfitta in Champions League contro l'Atletico Madrid. I "colchoneros" hanno battuto per due a zero la squadra di Massimiliano Allegri , dominando la partita soprattutto nel secondo tempo. Gli uomini di Allegri sono stati messi alle corde e ora servirà una vera e propria impresa dopo i gol dei difensori Gimenez e Godin (entrambi a lungo nel mirino della Juve ntus). Una serata certamente ...

Morire per l’Ue e ritrovarsi con Mosca. I cinque anni della Rivoluzione ucraina : Roma. Sono passati cinque anni dalla rivoluzione di Euromaidan, durante i quali sarebbe dovuto cambiare tutto, durante i quali le promesse si sono accumulate, sono state disattese e a fine marzo in ucraina si voterà il nuovo presidente proprio sulla base di quelle illusioni. Si farà un bilancio. Gli

Rivoluzione Inter : non solo Barella - ecco il progetto per arrivare a Chiesa : progetto NERAZZURRO - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter ha in programma l'affondo con la Fiorentina per l'esterno d'attacco classe '97 in vista di giugno. Un affare non ...