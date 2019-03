Il generale Haftar conquista Sirte e punta su Tripoli

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Obiettivotania. Per diventare il nuovo Rais della Libia, per spazzare via un premier che ormai non controlla neanche il quartiere in cui è blindato. Le forze delKhalifa"stanno stringendo sempre più il cappio intorno a". Secondo un reportage trasmesso dall'emittente televisiva qatariota al Jazeera, "dopo averto la Cirenaica, il Fezzan e i suoi giacimenti di petrolio,sta accerchiando sempre di più latania e in particolare il governo di accordo nazionale che pur avendo un riconoscimento internazionale controlla soloe dintorni".L'emittente qatariota rileva come "nonostante la zona occidentale della Libia sia controllata dal Governo di accordo nazionale, ci sono brigate di quella zona che hanno iniziato a diffondere comunicati per annunciare il loro sostegno alle forze dell'"Operazione ...

