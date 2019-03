agi

(Di mercoledì 13 marzo 2019)uomini e donne che hanno a cuore il loro destino è che sanno che un mondo migliore non potrà esserci per nessuno finché ci saranno bambini e bambine che non possognare, finché ci saranno ...

dimitriluinetti : RT @Agenzia_Italia: C’è voluto un incidente aereo per riscoprire cosa sono le #Ong - EMelandri : RT @Agenzia_Italia: C’è voluto un incidente aereo per riscoprire cosa sono le #Ong - bulkideas : RT @Agenzia_Italia: C’è voluto un incidente aereo per riscoprire cosa sono le #Ong -