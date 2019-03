Cambiasso | ' Juve difficile da battere | quando ho visto quegli sguardi'

calciomercato

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Esteban, dagli studi di Sky Sport , è tornato a parlare della vittoria dellantus contro l' Atlético Madrid : 'Ieri hoscendere dal pullman i giocatori bianconeri, ho notato i loroe ho pensato subito 'Questi ...

FcInterNewsit : Cambiasso e il Triplete: 'Il paragone con questa Juve non regge. Il nostro gruppo non aveva Messi o CR7... - domemanf : RT @FcInterNewsit: Cambiasso e il Triplete: 'Il paragone con questa Juve non regge. Il nostro gruppo non aveva Messi o CR7... - _sneijder85 : RT @FcInterNewsit: Cambiasso e il Triplete: 'Il paragone con questa Juve non regge. Il nostro gruppo non aveva Messi o CR7... -