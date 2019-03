Audax Cervinara eliminato | vola ai quarti il Casarano

Audax Cervinara - i convocati per la trasferta di Casarano : Cervinara, Av, - Dopo la seduta di rifinitura, svoltasi questa mattina allo Stadio 'Canada - Cioffi' di Cervinara, sono stati diramati i convocati per la gara di domani, valevole per gli ottavi di ...

Eccellenza - l'Audax Cervinara non molla il San Tommaso : 2-1 al Valdiano : Cervinara - Con una partita controllata per gran parte del tempo, l'Audax Cervinara porta a casa i 3 punti contro il Valdiano ed allunga a +4 dalla terza in classifica nel girone B, l'Agropoli, ...

Audax Cervinara - il nuovo presidente è Filuccio Tangredi : Cervinara, Av, - Dopo il caos societario scatenatosi nel dopo gara con la Virtus Avellino 2013, si è tenuto un incontro tra il Sindaco Filuccio Tangredi, il presidente Joe Ricci, il segretario Giacomo ...

Audax Cervinara - i convocati di Iuliano per la Virtus Avellino : Cervinara, Av, - Dopo la rifinitura pomeridiana, che si è svolta allo Stadio 'Canada - Cioffi' di Cervinara, sono stati diramati i convocati per la gara di domani, valevole per il recupero della ...

Gara sfortunata per la Battipagliese - 0-3 contro l'Audax Cervinara : Questa la cronaca del match: PRIMO TEMPO 5' cross basso di Senatore a tagliare tutta l'area e non impattano con la sfera né Blasio né De Angelis 8' conclusione a giro di Blasio, Stasi si allunga e ...

Audax Cervinara - i convocati per la gara con la Battipagliese : Cervinara - Dopo la rifinitura mattutina svolta allo Stadio Russo di Paolisi, l'...