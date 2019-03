Ambiente | Costa | “A Nairobi parlerò di economia circolare e clima”

Ambiente - Costa : “Sullo smog la Ue ha apprezzato l’impegno dell’Italia” : “Nel corso della mia ultima visita a Bruxelles ho notato l’apprezzamento dei miei colleghi per il nostro operato. Ci era stata annunciata una procedura di aggravamento su biossido di azoto e acque reflue, ma la Commissione europea ha anche evidenziato, mettendolo nero su bianco, la bontà del nostro lavoro e del nostro impegno, soprattutto per le misure in arrivo sul fronte della qualità dell’aria“. Così il ministro ...

Ambiente - Wwf : “Al ministro Costa più di 700mila firme italiane e 271mila internazionali per salvare i mari” : “Plastic Free Oceans”, fuori la plastica dai nostri mari: il WWF ha lanciato una mobilitazione senza confini per accelerare la messa al bando dei prodotti di plastica monouso in Europa e in Italia e per un Trattato globale legalmente vincolante per tutti i paesi del mondo per contrastare l’inquinamento marino da plastica. firme che oggi vengono consegnate al ministro dell’Ambiente Sergio Costa dalla presidente del WWF Italia Donatella Bianchi. ...

Ex Ilva - Arpa Puglia : “Dati diossina come prima del 2012”. Assessore all’Ambiente : “Preoccupati”. Costa : “Via l’immunità” : I livelli di diossina nella masseria del Carmine, quella vicina allo stabilimento Ilva di Taranto, sono tornati ai livelli “tipici” degli “anni antecedenti al 2012”. L’Arpa Puglia conferma, nel corso di un incontro convocato per analizzare i report delle centraline della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, l’allarme lanciato dal coordinatore dei Verdi, Angelo Bonelli, e dal consigliere comunale ...

Ambiente - Costa : “A Napoli conferenza sulla Convenzione di Barcellona” : Dal 5 al 9 dicembre a Napoli si terrà la conferenza delle parti sulla Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo dai rischi dell’inquinamento. Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa intervenendo al Consiglio Ue a Bruxelles. I “riflettori si accenderanno sulla protezione dell’Ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, puntando sul rafforzamento della Convenzione tra azioni ...

Ambiente - Ministro Costa : ok alla strategia UE ma no al nucleare : Da Bruxelles il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ribadisce il suo pensiero: il bilancio dell’Ue deve tenere conto delle “sfide sociali ed economiche” e “dell’impatto sul mercato del lavoro” della transizione verso un’economia a zero emissioni “affinché nessuno rimanga indietro“. La posizione italiana è illustrata dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa al Consiglio Ue che sta ...

Giornata nazionale vittime dell’inquinamento - arriva il sì del Ministro dell’Ambiente Costa : “Sostengo con convinzione la proposta di istituire la Giornata nazionale delle vittime dell’inquinamento ambientale il 25 febbraio. Sono tante, purtroppo, le vittime, non solo i morti o gli ammalati ma anche i familiari e chi vive nei territori italiani inquinati, come ho avuto modo di constatare quando indagavo nella Terra dei fuochi”. Lo ha affermato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che in collegamento da Oslo è ...

Ambiente - Ministro Costa : “Con la Norvegia costruiamo sinergie per nostri mari” : Incontro cordiale e costruttivo tra il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e l’omologo norvegese Ola Elvestuen. “Italia e Norvegia sono Paesi amici e sulle tutele ambientali vogliamo costruire un rapporto sinergico, quello dell’inquinamento dei mari dalla plastica e dal marine litter è un problema globale per il quale bisogna lavorare insieme,” ha spiegato il Ministro Sergio Costa. “Noi abbiamo illustrato gli ...

Ambiente - Ministro Costa : “Ecosistemi minacciati dalla plastica - dalla Norvegia all’Italia” : “Nella giornata mondiale promossa dall’Unesco per la tutela delle specie selvatiche che quest’anno per la prima volta è dedicata alle specie marine sono felice di aver sugellato questo accordo”: sono state le parole del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha presenziato alla firma di un accordo di collaborazione tra il parco del Cilento, il più grande d’Italia, e quello di Ytre Hvaler, nel sud della Norvegia, alla presenza dei rispettivi ...

Ambiente - Costa : “Al 2030 il 32% dei consumi di energia da rinnovabili” : Il “Piano Clima energia” del governo Conte, per attuare gli obiettivi sul Clima dell’Accordo di Parigi, prevede “eliminazione del carbone nella produzione energetica entro il 2025; riduzione di almeno il 40% delle emissioni entro il 2030; raggiungimento del 32% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 (oggi sono al 18,3%, n.d.r.); riduzione dei consumi di energia primaria del 32,5% e riduzione dei consumi finali ...

Lupi e orsi - il ministro dell’Ambiente Sergio Costa : “Non si uccidono” e presenta un piano da un milione di euro : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sta con i Lupi. “L’ho sempre detto e lo ripeto: Lupi e orsi non si uccidono”, così con un post sul proprio profilo Facebook il ministro, di ritorno dal Trentino-Alto Adige, dove ha incontrato i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher. L’ex generale ha spiegato di aver condiviso il piano Lupo, che prevede 23 punti, “per ...

Dal condono di Ischia - a Tap e trivelle : tutti i no del ministro dell'Ambiente Costa : ... è solo l'ultimo caso in cui il generale dei Carabinieri che ha scoperto la Terra dei Fuochi, attualmente prestato alla politica, ha espresso dichiarazioni di dissenso sulle scelte del governo. La ...

Dl Semplificazioni - trovato un accordo tra M5s e Lega sulle trivelle - Costa : 'Fatto un primo passo per l'Ambiente' : Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto ...