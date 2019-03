The Initiative realizza un video per cercare nuovi talenti da inserire nello studio

eurogamer

(Di martedì 12 marzo 2019) Mentre Microsoft ha iniziato ad acquisire molti importanti studi nell'ultimo anno circa, ha anche investito per avviare unocompletamente nuovo, da zero. Questo, risponde al nome di The, e tra le sue fila sono presenti già degli ottimi sviluppatori di talento.Ma, come segnala Gamingbolt, sembra che Microsoft voglia ancora più talento, più talento che possa aiutare There giochi davvero fantastici.Loha pubblicato unnuovo di zecca per guidare il reclutamento, ed è unche delinea l'attenzione allo sviluppo, la missione e la cultura all'interno del team. Sembra che stiano cercando di fare giochi incentrati sulla qualità, pur restando più piccoli rispetto ad altri studi.Leggi altro...

