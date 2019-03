Server di Fortnite tra poco offline per l' arrivo della patch 8 10

eurogamer

(Di martedì 12 marzo 2019) È ancora una volta tempo di novità per l'universo didato che a brevissimo ci sarà spazio per una manutenzione deiche porterà all'introduzione di un nuovo aggiornamento, per la precisione si tratta dell'update 8.10.La manutenzione che porterà ia essereinizierà alle 10:00 ore italiane edovrebbe durare per un lasso di tempo tutto sommato limitato e per quanto non si sappiano con certezza le novità che lo caratterizzeranno, si pensa soprattutto all'introduzione di un nuovissimo veicolo simile a quelli visti all'interno del franchise di Jurassic Park.Come sottolineato daIntel, quindi, uno dei protagonisti dell'aggiornamento potrebbe essere il veicolo The Baller, una sorta di particolare mezzo denominato anche girosfera.Leggi altro...

Eurogamer_it : È ancora una volta tempo di aggiornamenti per #Fortnite. Server tra poco offline - infoitscienza : Fortnite Down: server offline dalle 10:00 per l'arrivo della patch 8.01 - Multiplayerit : Fortnite Aggiornamento 8.10: server offline per manutenzione programmata -