Se sei fissata su una di queste 7 cose | potresti soffrire d’ansia ad alto funzionamento

dilei

(Di martedì 12 marzo 2019) Alcune di noi hanno dei pensieri ossessivi, delle fissazioni che non ci fanno stare tranquille. Questi nostri pensieri vengono generati dall’ansia e nascono soprattutto in situazioni di stress molto elevato, è infatti il nostro cervello che le “crea” ponendoci in uno stato di “ansia ad“.Questo tipo di malessere è meno angosciante dai più comuni tipi di ansia perché si nasconde nella vita quotidiana senza dare sintomi o segni troppo evidenti se nonpiccole ma grandi fissazioni che a voi sembrano normali. Questo succede perché l’ansia che è dentro di noi cerca di incanalare i pensieri negativi e ossessivi in qualche modo e trova una via esterna infissazioni. Proprio come quando nascondiamo la polvere sotto al tappeto, questo nostro metodo non serve ad eliminare l’ansia ma solo a non guardarla in faccia, a non ...

sofistikate : RT @MenorraPiccicud: - ti sei fissata con questa storia del sole e delle rughe, guarda me... Eh, proprio perché ti guardo ?? - MenorraPiccicud : - ti sei fissata con questa storia del sole e delle rughe, guarda me... Eh, proprio perché ti guardo ?? -