Sassari | gli incendi devastano la provincia e minacciano la necropoli di Alghero

(Di martedì 12 marzo 2019) I vigili del fuoco die dihanno iniziato le operazioni ieri nel pomeriggio verso le 19 ed hanno operato per tutta la notte. Un vastissimoo ha bruciato ettari di campagne in località Anghelu Ruju, vicino ai vigneti della tenuta Sella e Mosca. Per sedare l’avanzata delle fiamme i vigili del fuoco sono intervenuti tentando di proteggere in primis i preziosi vigneti della zona e ladi Anghelu Ruju. Attualmente sono in corso le fasi di bonifica. Sul posto per la messa in sicurezze e per agevolare le operazioni in dei vigili del fuoco sono intervenuti Barracelli, i Carabinieri, la Polizia e la municipaleL'articolo: glilaladiMeteo Web.

