Palermo | sit-in lavoratori Asp

Aereo Etiopia : rettore Università Palermo - 'scomparsa Tusa enorme perdita per tutti' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - L’Università degli Studi di Palermo esprime "il più sentito cordoglio per la scomparsa dell’Assessore Sebastiano Tusa". “Sono rimasto molto scosso nell’apprendere questa notizia tragica, gravissima e inaspettata - commenta il rettore, Fabrizio Micari - Il professor Tus

Incontri - iniziative e visite nei musei : l 'Otto marzo a Palermo : ... la Giornata internazionale della donna celebra il mondo femminile con visite gratuite nei musei, spettacoli e Incontri a tema. Dallo sciopero femminista globale di Piazza Castelnuovo, organizzato in ...

Sanità : Palermo - ministro Grillo in visita all’Ismett : Palermo, 4 mar. (Adnkronos) - Il ministro della Salute, Giulia Grillo, è appena arrivata all’Ismett di Palermo. Nel centro di eccellenza visiterà i reparti di Terapia intensiva e Cardiochirurgia. Ad accompagnarla nella sua tappa palermitana, tra gli altri, il deputato del MoVimento 5 Stelle, Giorgio

Farfalle colorate a Palermo : stupore tra i visitatori FOTO : L Casa delle Farfalle a Palermo. Inaugurazione a Palazzo Riso del giardino tropicale più suggestivo dell’anno con centinaia di Farfalle colorate.

Blute : sit-in operai a Palermo-T.Imerese : ROMA, 13 FEB - Due sit-in degli operai Blutec e dell'indotto sono in corso a Palermo, davanti alla Presidenza della Regione, e a Termini Imerese nel piazzale del municipio dove i lavoratori sono ...

Mostre : Palermo - boom di visite per i capolavori di Antonello da Messina (2) : (AdnKronos) - Curata dal professor Gianfilippo Villa e con l'organizzazione di MondoMostre, lungo un percorso creato al piano nobile di Palazzo Abatellis - che di fatto è stato parte intergrante della mostra stessa - capolavori come l'Annunciata, il Ritratto d'uomo, il trittico con la Madonna col Ba

Palermo : Boom di visite per i capolavori di Antonello da Messina : Grande attenzione anche dal mondo della scuola che, soprattutto nel mese di gennaio, ha partecipato con numerose scolaresche alle visite guidate. E la grande risonanza in campo nazionale e ...

Caos Palermo - Stellone affronta così la situazione : “Dopo lo sfogo di Bellusci e il discorso del direttore Foschi siamo ancora piu’ compatti. Bellusci e’ un uomo che da’ l’anima in campo, insieme ai compagni e tutti noi stiamo cercando di uscire da questa situazione che non ci piace. Non e’ semplice ma possiamo uscirne”. Sono importanti dichiarazioni del tecnico del Palermo Roberto Stellone alla vigilia della trasferta di Perugia. “Sia Haas ...

Arrivato con il barcone dalla Libia - l'Università di Palermo gli concede l'iscrizione : C'è ancora la Sicilia al centro del dibattito sui migranti. Lo è stata a lungo per la Sea Watch, prima ferma vicino a Siracusa e poi attraccata a Catania. Ma anche il sindaco di Palermo Orlando è stato tra i primi a manifestare l'intenzione di "disobbedire" al decreto sicurezza di Matteo Salvini. Questa volta nell'Isola c'è una storia diversa da raccontare ed è quella di Cham. Cham è un ragazzo Arrivato In Italia, come tanti altri, in maniera ...

Palermo - sospeso dipendente Caf : spiegava come accedere al reddito senza requisiti : Ancor prima di iniziare l'iter vero e proprio per avere il reddito di cittadinanza, è già lotta contro i cosiddetti "furbetti" che cercano di aggirare i paletti imposti dal governo per intascare il sussidio pur senza averne i requisiti. E' bastato un blitz della Guardia di Finanza in un centro CAF della CGIL di Palermo per far esplodere un caso. Tutto è partito dalla denuncia fatta sui social dal vice premier Luigi Di Maio che ha segnalato ...

Sit-in Sifus a Palermo : Sono state tante le proteste, ma anche le proposte fatte a seguito del Sit-in del Sifus a Palermo. S è parlato anche di forestali e consorzi bonifica

Palermo - Sit-In contro il decreto sicurezza - Orlando ritrova i suoi palermitani (VIDEO) : Palermo si unisce al proprio sindaco e grida contro il decreto sicurezza Nonostante il freddo e la pioggia si è affollata rapidamente piazza Pretoria, davanti al Municipio di Palermo, per il Sit-In, nato spontaneamente sui social, contro il decreto sicurezza nella parte che riguarda i migranti. Il sindaco Leoluca Orlando torna ad attaccare il governo mentre l’arcivescovo Corrado Lorefice invita a non rimanere in silenzio davanti a “disumani ...

A Palermo sit-in di sostegno a Orlando contro decreto sicurezza