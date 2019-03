I tabù che il Napoli di Ancelotti non è riuscito a rompere

La Consulta rafforza lo “scudo” per i parlamentari : serve ok della Camera di appartenenza anche per utilizzo tabulati : A sedici anni dalla sua approvazione il Lodo Schifani, più volte finito davanti alla Consulta che ha dichiarato parzialmente illegittimi alcuni articoli, regge all’urto di una eccezione di costituzionalità sollevata dal gip di Bologna nell’ambito del processo Aemilia e nei cui atti erano confluiti i tabulati telefonici dell’ex senatore di Idea Carlo Giovanardi. L’ex ministro è indagato per minaccia a corpo politico, ...

Cade anche il tabù della separazione delle carriere dei magistrati : Cade anche un altro tabù, in questo Pd di fede renziana. Quello della separazione delle carriere, la madre di tutte le battaglie di Silvio Berlusconi, perché "i magistrati dovranno entrare dal giudice bussando alla porta e dandogli del lei con il cappello in mano, proprio come fanno gli avvocati". Parole ripetute a ogni processo, da Mills, alla frode fiscale, fino alla nipote di Mubarack, con intento punitivo verso le toghe ...

M5s - cade un altro tabù : Luigi Di Maio proporrà di allearsi con le liste civiche : Luigi Di Maio annuncia una rivoluzione interna al Movimento 5 Stelle per quanto riguarda le elezioni locali. "Nelle prossime settimane - annuncia Di Maio - presenterò agli iscritti del MoVimento delle proposte da sottoporre a consultazioni online. Dobbiamo affrontare il tema dell’organizzazione nazionale e locale, dobbiamo aprire ai mondi con cui sui territori non abbiamo mai parlato a partire dalle imprese, dobbiamo decidere se guardare alle ...

Sex Education - la serie che vuole infrangere i tabù su sesso e adolescenti : Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. Le parole di questo proverbio racchiudono alla perfezione la vita del giovane Otis (un brillante Asa Butterfield), adolescente, vergine e terrorizzato dal sesso che, nonostante ciò, ha una conoscenza della materia decisamente superiore ai suoi coetanei e riesce quindi a mettere in piedi uno studio di sessoterapia per teenager. Parlare di adolescenti e sesso è ancora un tabù, ma Netflix ha deciso di ...