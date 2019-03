Game of Thrones | indiscrezioni ultima stagione | i Lannister potrebbero dividersi

Game of Thrones - svelata la durata di tutti gli ultimi episodi : C’è molta impazienza per il debutto dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones. Dopo lo svelamento del trailer ufficiale, che anticipa la grande battaglia fra gli eserciti di Westeros e quello del Re della Notte, si susseguono le anticipazioni e le indiscrezioni per chi vuole già farsi un’idea di ciò che accadrà negli ultimi episodi dell’adattamento dei romanzi di George RR Martin. In particolare in queste ore è la ...

Emilia Clarke difende le scene di nudo in "Game of Thrones" : Emilia Clarke torna sull'argomento nudità in " Game of Thrones ". In passato l'attrice aveva chiesto un maggior numero di nudi maschili - e la sua richiesta era stata accolta. Il suo personaggio di ...

Game of Thrones 8 - il trailer è da record : 81 milioni di visualizzazioni : Sul quel trono di spade ci sono sedute, potenzialmente, 81 milioni di persone. A tanto ammonta il numero di visualizzazioni del trailer dell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, ormai serie tv evento della Hbo, che ha comunicato il dato nelle ore scorse.Game of Thrones supera così se stesso, dal momento che il trailer della settima stagione, andata in onda due anni fa, fu visto da "solo" 61 milioni di persone. Il dato raggruppa non ...

Kit Harington : la sua reazione al finale di “Game of Thrones” ti farà temere di scoprire cosa succede : Oh oh The post Kit Harington: la sua reazione al finale di “Game of Thrones” ti farà temere di scoprire cosa succede appeared first on News Mtv Italia.

Game of Thrones finale : gli autori si sono ispirati a Breaking Bad : Game of Thrones 8, parlano gli autori: “Speriamo in un finale alla Breaking Bad” Aumenta, sempre di più, la spasmodica ricerca di informazioni riguardanti l’epilogo del celebre telefilm Game of Thrones. A poco più di un mese dalla messa in onda dei sei episodi conclusivi, molte sono state le interviste rilasciate dai protagonisti della leggendaria saga ideata da George R.R. Martin. Nelle ultime ore, però, sono state le ...

Kit Harington e gli spoiler su Game of Thrones : ‘Mia moglie non mi ha parlato per giorni’ : “Tutto quel che sapevo è che avrei preso parte a un episodio pilota di una serie della HBO e anche così era come vincere la lotteria“: parola di Kit Harington. L’attore inglese sta contribuendo a promuovere il lancio della ottava e conclusiva stagione di Game of Thrones (QUI il trailer dell’ultimo atto) che va in onda negli USA dal 14 aprile e ha ricordato cos’ha pensato quando ha firmato il contratto per entrare ...

Dagli USA il menu del brunch di Game of Thrones : uova di drago strapazzate e frutta Frey : In attesa del debutto del primo episodio dell’ottava – e ultima, QUI il trailer – stagione de Il trono di spade il prossimo 14 aprile negli USA, c’è chi si sta organizzando come può per arrivare pronto all’evento. La battaglia per l’iniziativa più appetitosa, però, se la aggiudica il Maryland Live! Casino che, per il grande giorno, ha allestito un Game of Thrones brunch perfettamente a tema. Dopo il libro di ...

Game of Thrones : HBO ha rilasciato il trailer dell'ultima stagione : "Game of Thrones sta arrivando". È questa la frase che da ieri sta impazzando su tutti i social network e le community online. Il motivo è legato all'uscita a sorpresa del primo trailer dedicato all'ottava e ultima stagione della serie. Dopo due teaser trailer, varie foto promozionali e qualche sparuta dichiarazione del cast, finalmente sono arrivati i primi frame di cosa accadrà durante le puntate conclusive dell'adattamento televisivo dei ...

Il trailer di “Game of Thrones” - spiegato bene : Analisi scena per scena di due minuti di scene inedite dell'ultima stagione, che inizia il 14 aprile

Trailer Game of Thrones 8 : svelate le prime scene dell’ultima stagione : Game of Thornes 8: rilasciato il Trailer dell’ultima stagione Dopo quasi un anno di attesa, la HBO ha finalmente rilasciato il Trailer ufficiale dell’ottava ed ultima stagione di Game of Thrones. Nonostante l’opposizione degli sceneggiatori sono state, dunque, divulgate le prime scene dei sei episodi conclusivi della saga nata dal genio di George R.R. Martin. Le puntate, di ben 90 minuti ciascuna, verranno rilasciate dalla HBO ...

Game of Thrones - il trailer dell’ottava stagione spiegato scena per scena : È arrivato finalmente il trailer dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones. Finora degli ultimi sei episodi, che andranno in onda in contemporanea su Hbo e su Sky dal 14 aprile, non erano state rivelate che pochissime immagini teaser mentre erano circolate online diverse indiscrezioni e qualche anticipazione sulle scene più epiche, fra cui la tanto attesa battaglia di Grande inverno. Proprio attorno a questo scontro decisivo sembra ...

Game of Thrones : HBO ha pubblicato il trailer dell’ottava Stagione! : Nelle trailer ufficiale di Game of Thrones diffuso in rete da HBO, nell’ottava e ultima stagione i personaggi della serie TV si apprestano a combattere per contrastare gli Estranei. HBO ha appena pubblicato online l’attesissimo trailer ufficiale dell’ottava stagione di Game of Thrones, la serie TV genere fantasy amatissima dai fan, tratta dall’opera narrativa scritta da George ... Leggi tuttoGame of Thrones: HBO ha ...

Ecco il trailer dell'ultima stagione di Game of Thrones : Dopo un anno di “astinenza”, gli appassionati già scalpitano. Mancano poco più di un mese alla messa in onda del primo episodio dell’ottava stagione di “Game of Thrones”, ovvero “Il Trono di Spade”: il 14 aprile sarà trasmesso su Hbo e in contemporanea su Sky Atlantic. Oggi la casa di produzione ha