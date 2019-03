Cina | sì delle imprese ma no ad accordi a senso unico e niente strappi

Cina - rapporti di lavoro della Corte Suprema e della Procura Suprema : focus sulla protezione delle imprese private : ... nello scorso anno, le corti cinesi hanno tutelato sulla base di quanto previsto dalla legge e in maniera equa i diritti legittimi delle imprese e degli imprenditori privati, servendo l'economia ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines - Ministro Costa : “ViCinanza ai familiari delle vittime” : “Vicinanza ai familiari delle vittime dell’aereo in Etiopia. Tra i morti volontari delle Ong che fanno un lavoro prezioso, l’assessore siciliano e archeologo, cooperanti e delegati alla conferenza Onu sull’ambiente dove mi recherò anche io domani. Fieri di questa Italia“: lo ha scritto su Twitter il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. L'articolo Disastro aereo Ethiopian Airlines, Ministro Costa: ...

Aereo Ethiopian Airlines - Ministro Bonisoli : “Cordoglio e profonda viCinanza ai familiari delle vittime” : “Esprimo il piu’ sincero cordoglio e profonda vicinanza ai familiari delle vittime del terribile incidente Aereo che si e’ verificato questa mattina ad Addis Abeba, dove un Boeing 737 della compagnia Ethiopian Airlines si e’ schiantato, dopo il decollo, con 157 persone a bordo. Mi unisco al dolore di amici, parenti e congiunti dei nostri otto connazionali deceduti nell’impatto. Rivolgo a loro le mie piu’ ...

Icardi si riavviCina all'Inter - ma pone delle condizioni per tornare : Segnali di distensione ma anche diverse pretese filtrano da Appiano Gentile. Se è vero che c'è stato un riavvicinamento da parte di Icardi, che ieri ha pranzato con la squadra, é altrettanto vero che l'attaccante ha fatto delle richieste specifiche al club di una certa portata. Ci sono anche stati nuovi contatti con l'ad Beppe Marotta, parlando anche di una possibile permanenza del centravanti nella prossima stagione. Inter e Icardi di nuovo ...

Morbillo - vacCinazione obbligatoria per i concorsi delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco : Che cos'è il Morbillo?Come si trasmette?Quali sono i sintomiQuali sono le complicazioniQuale è la terapiaQuali sono i test da fare per la diagnosi?Serve il ricovero?Il vaccinoL’obiettivo è l’eliminazione del Morbillo e della rosolia entro il 2023. È pronto il nuovo Piano nazionale del Ministero della Salute 2019-2023, che punta a raggiungere soprattutto i nati tra il 1975 e il 2000: circa 2,5 milioni di persone (per i nati dal 2001 in poi sono ...

Cina - rallenta la crescita delle spese militari : +7 - 5% per il 2019 : Per il 2019 la Cina stima una crescita più prudente del Pil al 6-6,5%, in lieve frenata rispetto al +6,6,% del 2018. E rallenta anche la crescita delle spese militari, che passa dal +8,1% del 2018 al +...

La Cina taglia le stime di crescita 2019 al 6-6 - 5% : Le contromisure : taglio delle tasse e politiche per l'impiego : Quest'anno salirà del 7,5%, una diminuzione rispetto all'8,1% del 2018 ma ancora una volta un dato superiore a quello della crescita dell'economia.

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo in DIRETTA : l’Italia delle Fate sfida USA e Cina - Classica spettacolo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019, gara a squadre seniores della Classicissima della Polvere di Magnesio. La 12^ edizione della prestigiosa competizione di Ginnastica artistica regalerà grande spettacolo in questo intenso sabato pomeriggio, dopo la mattinata riservata alle under 16 è arrivato il momento della prova cruciale di questo intenso sabato: spazio al team event delle big con alcune delle migliori atlete ...

Sondaggi - la Lega viCina al 36% e il M5s scivola al 21 - 2. Il Pd (18 - 5) torna ai livelli delle Politiche e cresce anche Forza Italia : Si amplia il divario tra le due forze di governo. Le intenzioni di voto degli Italiani, secondo l’ultima rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera, premiano la Lega di Matteo Salvini che raccoglie il 35,9% dei consensi avvicinandosi al massimo storico del 22 novembre quando fece registrare il 36,2. La crescita del Carroccio fa da contraltare al nuovo scivolone del Movimento Cinque Stelle che, rispetto alla rilevazione del 7 febbraio, ...

Cina : pubblicata la top 10 dei progressi scientifici del 2018 - nuovi risultati nella cura delle malattie critiche : ... e che la tecnologia promuoverà quindi il rapido sviluppo della ricerca sulla riproduzione dei primati, la scienza biomedica, la scienza cognitiva cerebrale e il meccanismo delle malattie cerebrali, ...

Il Paradiso delle signore - spoiler 26 febbraio : Nicoletta si avviCina a Cesare Diamante : Nel corso della puntata di domani 26 febbraio de Il Paradiso delle signore, Nicoletta sarà sempre più vicina al dottore Cesare Diamante. Dopo averlo incontrato nuovamente, infatti, la Cattaneo deciderà di fare qualche passo verso di lui. Nel tentativo di rompere il ghiaccio lo inviterà a casa di Gabriella e Roberta per trascorrere un po' di tempo insieme. Marta e Vittorio, invece, chiederanno a Tina di incidere un motivetto per pubblicizzare il ...

Come il 5G cambierà il mondo : dall’Internet delle Cose alla mediCina : Sono numerose e consistenti le innovazioni che il 5G porterà all’interno della vita quotidiana andando letteralmente a rivoluzionare numerosi settori e non soltanto quelli legati alla tecnologia. L’internet delle Cose è l’esempio più immediato e più citato non a caso, dato che è legato a doppia via con il beneficio primario delle nuove reti ossia […] L'articolo Come il 5G cambierà il mondo: dall’Internet delle Cose ...

Cervia - la nuova piscina delle terme è più salata del Mar Morto