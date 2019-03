Vaccini | chi non è in regola | non va a scuola

Vaccini - a Bologna 300 bimbi a rischio espulsione : Nella città di Bologna, su 8.000 bimbi iscritti ai nidi e alle scuole d'infanzia, circa 300 non risultano in regola con le vaccinazioni . Pur avendo presentato l'autocertificazione, infatti, i ...

Vaccini - a Bologna 300 bambini rischiano di star fuori da scuola : Bologna, 11 marzo 2019 " A Bologna ci sono 300 bambini , su 8mila, non in regola con gli obblighi sui Vaccini . Si tratta di quei bambini dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali per i quali era ...

Vaccini - a Bologna 300 bambini sospesi da scuola. A Modena rischiano in 600 : In Liguria sono 1200 i bambini non in regola. Sono aumentate, intanto, le coperture vaccinali: in molte regioni superata quota 95%. Resta insufficiente per il morbillo. Il caos degli elenchi (sbagliati) forniti dalle Asl alle scuole in Lazio

Vaccini a scuola - le coperture aumentano Bologna - 300 bimbi a rischio sospensione : Casi sporadici, ma presenti in diverse regioni. Sono aumentate, intanto, le coperture vaccinali: in molte regioni superata quota 95%. Resta insufficiente per il morbillo. Il caos degli elenchi forniti dalle Asl alle scuole

Vaccini - a Bologna 300 bambini non in regola rischiano l'espulsione da nidi e materne : Trecento bambini non vaccinati rischiano l'espulsione da nidi e scuole per l'infanzia a Bologna. Anche se slitta a domani il giorno in cui scattano le misure che impediscono la...

Vaccini : stop in classe da domani - pochi fuori regola : Dovrebbero essere "pochi" i bambini delle materne che rischiano di rimanere fuori dalle classi perchè non in regola con le vaccinazioni. I presidi ne stimano alcune centinaia in tutta Italia. Il termine dell'autocertificazione è scivolato un giorno in avanti, dal 10 marzo (domenica) all'11 marzo. Scatta quindi da martedì 12 la norma che vieta ai piccoli non immunizzati di entrare in classe.In attesa dell'approvazione della ...

Vaccini a scuola - le coperture aumentano Bologna - 300 bimbi a rischio espulsione : Casi sporadici, ma presenti in diverse regioni. Sono aumentate, intanto, le coperture vaccinali: in molte regioni superata quota 95%. Resta insufficiente per il morbillo. Il caos degli elenchi forniti dalle Asl alle scuole

Scade la proroga per i Vaccini - senza domani scuole chiuse e multe salate : Rimasto inascoltato l'appello di Matteo Salvini. I genitori che non avranno presentato le certificazioni vanno incontro alle sanzioni previste dalla legge Lorenzin, che arrivano fino all'esclusione da ...

Vaccini - DA LUNEDÌ A SCUOLA SOLO CON IL CERTIFICATO/ Rischio multe fino a 500 euro : VACCINI, da LUNEDÌ si potrà andare a SCUOLA SOLO con il CERTIFICATO, stop alle auto-certificazioni: si rischia una sanzione fino a 500 euro

Vaccini - l’autocertificazione scade il 10 marzo. I presidi : “Lunedì chi non ha il certificato non può entrare all’asilo” : Niente asilo per i bimbi senza certificato di vaccinazione. A dirlo è l’Associazione nazionale presidi, che si esprime a poche ore dalla scadenza del termine per la presentazione dei certificati delle vaccinazioni obbligatorie nelle scuole, previsto entro il 10 marzo, quando scade l’autocertificazione accolta all’inizio dell’anno scolastico, a settembre. “Lunedì prossimo, per chi non si presenterà a scuola con il ...

Facebook dichiara guerra alla disinformazione sui Vaccini : Facebook dichiara guerra alla disinformazione sui presunti rischi dei vaccini. Troppe le ricerche su Internet che portano fuori strada intorno alla vaccinazione e Zuckerberg mette la museruola ai gruppi con migliaia di membri che sui social sono diventati centri di attivismo e propaganda contro i vaccini, anche attraverso l'intimidazione di chi ne sostiene la necessità. Una decisione che fa seguito alle pressioni del Congresso degli Stati Uniti ...

Obbligo Vaccini - i no vax : "Noi decisivi al voto" | I genitori di bimbi immunodepressi : "Chi ci tutela?" : "I traumatizzati siamo noi - dice la mamma di Viola, bimba immunodepressa dopo il trapianto di fegato. I no vax ci dicono che nostra figlia morirà lo stesso". Le fa eco la famiglia del piccolo Matteo: "Se il vicepremier si facesse un giro nei reparti oncoematologici non so come ne uscirebbe"

I 10 punti chiave della legge sull'obbligarietà dei Vaccini a scuola : Dieci vaccini obbligatori per l'iscrizione a scuola da 0 a 16 anni. Pena la non iscrizione fino ai 6 anni, e il pagamento di multe per i genitori dai 6 anni in poi. È previsto l'obbligo di vaccinazione anche per i minori stranieri non accompagnati. I vaccini potranno essere prenotati anche in farmacia. Nasce l'Anagrafe nazionale vaccini, e vengono promosse iniziative di informazione e comunicazione sulle vaccinazioni. Questi i principali ...

Vaccini : Bernini - 'da Salvini passo indietro che mette a rischio bambini' : 'Se l'ideologia no vax diventa parte integrante dell'azione di governo, contro il parere unanime della scienza, significa che invece della salute -aggiunge l'esponente azzurra- questa maggioranza ...