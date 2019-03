The Division 2 | Guida al Crafting

gamerbrain

(Di lunedì 11 marzo 2019) Tra pochi giorni The2 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One. In attesa che giunga sul portale la nostra Recensione, vogliamo condividere con voi unasu come sbloccare il, creare oggetti e di conseguenza recuperare i materiali necessari.The2: LaalGrazie alpotrete dare vita ad oggetti ed equipaggiamenti di vario tipo, prima di tutto dovrete sbloccare la possibilità di craftare, dopo di che procurarvi i materiali necessari per farlo. Quindi come prima cosa visitate il Teatro e parlate con la responsabile del, ossia Inaya al-Khaliq, la troverete dopo il completamento della seconda missione.Una volta reclutata in squadra avrete la possibilità di craftare oggetti facendole visita presso la Casa Bianca. Passiamo ora ai materiali, dove o in che modo è possibile reperirli? I materiali ...

ddaengita : looks like the cell cycle and cell division ksjskskakjd - PS3zone_IT : Un primo sguardo all'editor di creazione del personaggio di The Division 2! - zazoomnews : Emergono nuovi dettagli sulle attività endgame dellattesissimo The Division 2 - #Emergono #nuovi #dettagli #sulle -