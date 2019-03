Spazio | TAS realizzerà sistema nazionale tlc satellitari del Nepal

Dove andiamo in vacanza? Nello Spazio - sulla “rotta di Gagarin” : non è fantascienza - presto potrebbe diventare realtà : Andare in vacanza Nello Spazio è una realtà sempre meno fantascientifica che si concretizza ogni anno di più. Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, ha consigliato ai potenziali turisti spaziali, oltre al volo sulla Stazione Spaziale Internazionale, anche il viaggio sulla “rotta di Gagarin” ed è già in trattative con diversi partner per mettere in atto l’ambizioso e affascinante progetto. Come ha annunciato il capo ...