Pressione alta | tre rimedi per tenerla a bada

Ecco come abbassare la Pressione alta con una semplice abitudine : ha lo stesso effetto dei farmaci e della riduzione di sale nella dieta : Un comportamento abituale (un lusso per alcuni) è in grado di abbassare la pressione sanguigna alta tanto quanto i farmaci: un semplice pisolino pomeridiano, che prevede un’ora di riposo, può fare scendere i livelli di pressione arteriosa in media di 5 punti, con un effetto simile all’assunzione di farmaci o alla riduzione di sale nella dieta. La scoperta si deve a un gruppo di medici dell’Asklepieion General Hospital di Voula ...

Meteo : molte nubi oggi e isolati acquazzoni - alta Pressione in avvicinamento! : Una rapida perturbazione ha attraversato il nord nella giornata di ieri favorendo un po' di piogge e anche forti nevicate sulle Alpi, decisamente attese dopo un lungo periodo di siccità. Quest'oggi...

Meteo week-end : ancora alta Pressione distesa sull'Italia. Qualche addensamento ma clima mite : Escludendo la rapida perturbazione atlantica in entrata in queste ore al nord, l'alta pressione sarà ancora protagonista nel week-end su quasi tutta Italia. La corrente a getto nord atlantica...

Biancospino e betulla : rimedi naturali contro la Pressione alta : La pressione alta può essere contrastata in maniera efficace anche grazie a rimedi naturali, in particolare attraverso tisane a base di betulla o Biancospino. Di che cosa si tratta? La pressione sanguigna misura il rapporto tra la quantità di sangue che il cuore pompa al minuto e la resistenza arteriosa, ovvero la pressione esercitata dalle pareti delle arterie sul flusso sanguigno. Il valore non è costante, cambia a seconda dei bisogni e degli ...

Meteo : rapido guasto al sud oggi ma l'alta Pressione preme! : Risveglio decisamente autunnale per gran parte del sud quest'oggi, a causa di una rapido guasto del tempo che da ieri sera sta interessando la nostra penisola. Si tratta di una perturbazione nord...

Meteo Piemonte : l’alta Pressione domina la scena : L’alta pressione continua a dominare la scena in Piemonte: la colonnina di mercurio segna temperature massime vicine ai +25°C. Le temperature sono alte anche in montagna: si sono superati i +20°C oggi a Entracque (Cuneo), mentre a Bardonecchia Prerichard si sono rilevato +19°C. Il quadro Meteorologico non dovrebbe subire grandi variazioni nei prossimi giorni. L'articolo Meteo Piemonte: l’alta pressione domina la scena sembra essere ...

Meteo : ritorna l'alta Pressione ovunque - fine febbraio dal sapore primaverile : [flowplayer id="139312"] L'ennesima irruzione fredda giunta ieri sulle regioni del sud, capace di portare fiocchi di neve fino a bassa quota, ha già abbandonato la nostra penisola grazia alla...

Meteo - primavera in arrivo sull’Italia. Alta Pressione - sole e tempo stabile : La primavera inizia ufficialmente il 21 marzo ma il cambio di temperatura cui assisteremo a breve ci darà un assaggio della stagione più attesa. La settimana che inizia il 25 febbraio regalerà temperature miti e tanto sole. Sembrerà davvero primavera e faremo fatica a credere che invece siamo ancora a febbraio. Sarà una sorta di prova generale della primavera appunto. L’inverno sembrerà finito. Vi sembra strano? Comprensibili visto il gelo e i ...

Meteo - da domani addio maltempo : alta Pressione in rinforzo e aumento delle temperature : L'improvviso ritorno dell'inverno sull'Italia, dopo un lungo periodo stabile e mite, ha portato danni e purtroppo anche vittime. Complice è stato il vento che nella giornata di oggi dovrebbe continuare a soffiare a centro-sud. Da domani però la situazione cambia per lasciare spazio ad un nuovo ritorno dell'alta pressione nord africana.Continua a leggere

Pressione alta - i rimedi per abbassarla : aglio e mirtilli : La Pressione alta è uno dei disturbi più diffusi in Italia. Oltre alle terapie mediche si sono anche rimedi naturali. Tra questi agli e mirtilli.

Salute : obesità - insonnia e Pressione alta - ecco come stanno i camionisti : obesità, apnee notturne, poca attenzione alle correzioni della vista, dolori osteo-muscolari, pressione alta e sindrome metabolica. Sono questi i disturbi più ricorrenti tra chi ogni giorno si mette alla guida di un camion per trasportare merci da una parte all’altra del Paese. Sono oltre 1,17 milioni gli autotrasportatori in Italia, il 45,8% ha più di 50 anni e solo il 18,1% è al di sotto dei 40. Il quadro è emerso dalla ricerca ‘La ...

Tumori - osteoporosi e Pressione alta : gli esperti fanno luce sugli effetti dell’assunzione di latte : Sin dall’Impero romano il latte ovino è stato utilizzato per produrre il pecorino romano. Un alimento che può essere assunto anche da chi è intollerante al lattosio come spiega il dott. Massimo Varenna, a capo della Struttura Semplice di S.S. osteoporosi e Malattie Metaboliche dell’ASST Gaetano Pini-CTO e membro del consiglio direttivo della Società Italiana dell’osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS): ...

Juve - una Champions ad alta... Pressione : Vincere perché ha fatto un paio di finali negli ultimi anni e perché con l'investimento su Ronaldo, uno dei due giocatori migliori del mondo, non si può che immaginarsi quell'epilogo. SPORTMEDIASET ...

Meteo : domina l'alta Pressione - oggi tra Sole - nebbie e nubi basse...ma ci sono delle novita'! : [flowplayer id="139312"] L'anticiclone sub-tropicale continua a dominare incontrastato sull'Italia e gran parte dell'Europa occidentale, inasprendo le anomalie termiche e soprattutto la siccità su...