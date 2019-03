Thales Alenia Space : Partito il progetto di telecomunicazione satellitare per il Nepal : L’autorità delle telecomunicazioni del Nepal e Thales Alenia Space , una joint venture Thales (67 %) e Leonardo (33 %), hanno siglato oggi un accordo grazie al quale Thales Alenia Space realizzerà il sistema nazionale per le telecomunicazioni satellitari del Nepal . Questo accordo segue la Lettera di intento siglata lo scorso 5 Marzo, a Parigi dall’ Onorevole Ministro della Comunicazione e Informatica del Nepal , Gokul Prasad Baskota e dall’ ...

Pd - il ritorno di Letta : “Prendo la tessera - basta essere il Partito antipatico. Ora c’è un progetto. Renzi? Capitolo chiuso” : Enrico Letta alle primarie del partito democratico ha scelto Nicola Zingaretti. E a due giorni dal suo voto nel quartiere Testaccio di Roma è pronto a iscriversi nuovamente al partito: “Dopo cinque anni è arrivato il momento di riprendere la tessera del Pd”, ha annunciato in un’intervista a Repubblica. “Vedo un progetto chiaro e autonomo per il governo del Paese”, spiega Letta, elencando cosa servirà al Pd per non ...