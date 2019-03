Napoli | trovata una pistola in un seminterrato del Rione Don Guanella

Napoli - confessa il marito della 36enne trovata morta in casa : “L’ho uccisa con una stampella - non mi amava più” : Ha confessato il marito di Fortuna Belisario, 36enne trovata morta in casa giovedì pomeriggio dopo una violenta lite alla periferia nord di Napoli: per Vincenzo Lopresto – questo il nome del 41enne – l’accusa ora è di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Come ha spiegato agli agenti che lo hanno arrestato giovedì, durante un litigio per gelosia ha ucciso la moglie colpendola ripetutamente con una stampella che ...

Napoli - donna di 36 anni trovata morta in casa dopo lite con il marito. L’uomo interrogato dalla polizia : Una donna di 36 anni è stata trovata morta in casa a Napoli dopo aver litigato col marito. È stato proprio l’uomo a chiamare i soccorsi, ma per Fortuna Belisario – questo il nome della vittima – non c’è stato nulla da fare. Ora l’uomo, Vincenzo Lopresto, di 41 anni, che già nella telefonata al 118 avrebbe fatto capire di aver picchiato la moglie durante un litigio particolarmente violento, è interrogato dal pm di ...

Napoli - donna trovata morta in casa : ascoltato il marito : Una donna è stata trovata morta in un appartamento a Napoli , in corso Mianella nel quartiere Miano. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 allertati da una telefonata del marito. Giunti nell'...

Napoli - la via ritrovata del gol : da Zurigo si apre un nuovo ciclo : Avversario debole come nelle previsioni, però i tre gol a Zurigo hanno sbloccato il Napoli, che a Firenze ne aveva falliti almeno il triplo. L'Europa League, la seconda competizione...

Napoli - trovata una colonia di blatte in un ospedale : la video denuncia : "Se tale tesi fosse verificata - spiega il consigliere - saremmo di fronte a un fatto estremamente inquietante, da chiarire attraverso un'indagine giudiziaria. Significherebbe l'esistenza di un ...

Napoli - l'ultima trovata degli ambulanti : sequestrati carrelli mobili carichi di merce : carrelli mobili carichi di merce. È la nuova strategia degli ambulanti abusivi nel centro di Napoli per spostarsi rapidamente in caso di passaggio di pattuglie della polizia municipale. I carrelli ...

Napoli - trovata la formula per la cessione di Rog : Come riporta la Gazzetta dello Sport : ' Marko Rog ha chiesto di andare a giocare altrove, per ritrovare un po' di continuità. Ancelotti ha deciso di accontentarlo e il diesse ne sta trattando la cessione col Siviglia . L'...

Tifoso ucciso a Milano - trovata la seconda auto : otto persone indagate a Napoli per omicidio volontario : Sono otto le persone indagate a Napoli per la morte di Daniele Belardinelli , il Tifoso investito e ucciso a Milano il 26 dicembre durante gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli. Sono indagati i ...

Tifoso ucciso a Milano - trovata la seconda auto : otto indagati a Napoli per omicidio volontario : Sono indagati i cinque tifosi azzurri, tra cui un minore, che erano a bordo della Volvo V40 sequestrata dalla magistratura e altri tre che viaggiavano a bordo dell'altra vettura coinvolta

Per la morte dell'ultrà indagate otto persone a Napoli. Trovata la seconda macchina : 5 tifosi partenopei, tra cui un minorenne, erano a bordo della Volvo sequestrata dalla magistratura milanese. Altri tre erano su una seconda auto, ritenuta coinvolta nell'incidente. Per tutti si ...

Napoli - pistola utilizzata per le stese ritrovata nell'area archeologica di Forcella : Gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno ritrovato una pistola semiautomatica, marca Beretta calibro 9 parabellum, con matricola abrasa, completa di caricatore rifornito da tre cartucce. L'...

Napoli - trovata una formica sul volto di un paziente ricoverato in Rianimazione - Direttore Asl : 'Inverosimile' : Hanno notato una formica sul volto di un loro parente, un 78enne ricoverato nel reparto di Rianimazione, e hanno hanno deciso di chiamare i carabinieri. E' successo mercoledì all'ospedale San Giovanni ...

Napoli - trovata una formica sul volto di un paziente ricoverato in Rianimazione : Hanno notato una formica sul volto di un loro parente, un 78enne ricoverato nel reparto di Rianimazione, e hanno hanno quindi deciso di chiamare i carabinieri. E' successo mercoledì all'ospedale San ...