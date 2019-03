Juve | Allegri | Douglas Costa non ci sarà Vincere darebbe una bella spinta

Allegri carica la Juve : "Diamo tutto per non avere rimpianti" : Massimiliano Allegri, è più difficile rimontare questo 2-0 contro l'Atletico rispetto al 3-0 dello scorso anno contro il Real Madrid? 'Io so solo che possiamo ribaltare questa partita, ma bisogna ...

Juventus-Atletico - Allegri annuncia un'assenza illustre - : Per la Juventus è finalmente arrivato il giorno della vigilia della sfida più importante dell'anno. O meglio, al momento è così, ma è chiaro che la speranza di giocatori, società, allenatore e tifosi ...

Juve - problema per Allegri : si ferma Douglas Costa : TORINO - Nuovo guaio fisico per Douglas Costa . L'attaccante brasiliano si è fatto male nell'allenamento di oggi pomeriggio alla Continassa e non ci sarà domani contro l' Atletico . Lo ha annunciato ...

Allegri sfida l'Atletico Madrid : 'La Juve può ribaltare il risultato' : INVIATO A TORINO - Massimiliano Allegri non perde la bussola. La gara di domani sarà importante, ma il tecnico Juventino non l'ha caricata di eccessiva pressione né ha voluto sentir parlare di ...

Juventus - Allegri : 'Ribaltare il 2-0 sarebbe un'impresa straordinaria' : Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juve-Atletico parla così della sfida: 'Ribaltare lo 0-2 di Madrid sarebbe un'impresa straordinaria. Ma non è la partita dell'anno, se pensassimo così saremmo ...

Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019 : «Dovremo uscire dal campo senza rimpianti» - le parole di Allegri alla vigilia : Comincia ad avvertirsi la tensione dei grandi appuntamenti nell’aria torinese alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid, partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 in cui la formazione bianconera dovrà rimontare il 2-0 subito all’andata per superare il turno e non abbandonare le proprie ambizioni in Europa. Nella consueta conferenza stampa sono intervenuti il tecnico Massimiliano Allegri e il capitano ...

Juve - Allegri : Possiamo ribaltare il risultato. Ronaldo? È una delle sue partite : TORINO - Secco e deciso, Massimiliano Allegri : 'Abbiamo la possibilità di ribaltare il risultato. Dovremo capire che indirizzo prenderà la partita: quando fare delle cose e quando farne altre. Dando ...

Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri : “Avere CR7 è un grande vantaggio.” : Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri – E’ giorno di vigilia, la più importante fin qui della stagione, per la Juventus che domani sera si giocherà tutto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’andata del Wanda Metropolitano ha lasciato in eredità un passivo difficile ma non impossibile da rimontare. Difficile perché l’Atletico Madrid […] L'articolo Juventus Atletico Madrid conferenza ...

Juve-Atletico - vigilia di passione : ecco le parole di Allegri e Chiellini : vigilia di Juventus-Atletico. C’è grande attesa in casa bianconera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro gli spagnoli. Serve un’impresa, serve che tutto vada nella giusta direzione. Zero errori, gara perfetta. Prende la parola Chiellini: “Ci stiamo giocando l’ottavo di Champions, c’è tanta voglia di andare avanti nella competizione. Siamo abituati alla pressione, domani servirà un ambiente ...

Champions - verso Juve-Atletico : la conferenza di Allegri e Chiellini in diretta : La Juventus è a caccia di un'impresa per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. Dopo lo 0-2 del Wanda Metropolitano, i bianconeri dovranno superarsi all'Allianz Stadium contro l'...

Juve - Allegri : 'Douglas Costa ko. No ai 4 attaccanti' : Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid: 'Qualche goccia manca, ci dispiace che Douglas Costa non ci sia perché oggi si è di nuovo fatto male . Domani bisogna andare a mille. Quattro ...

Juventus - Allegri e Chiellini suonano la carica alla vigilia dell’incontro con l’Atletico : “avremo bisogno dei nostri tifosi” : Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini alla vigilia dell’incontro di Champions League valevole per il passaggio del turno della Juventus ai quarti di finale “Sono partite da vivere con entusiasmo inutile piangere sul latte versato. Sappiamo che non sarà facile e che ci vorrà anche un pizzico di fortuna, ma la vittoria ci potrebbe dare uno slancio incredibile verso la finale di giugno”. Così Giorgio Chiellini ha parlato ...

Juve - il piano di Allegri per Douglas Costa : Douglas Costa è pronto a scattare verso l' Atlético Madrid . Come scrive La Gazzetta dello Sport , Max Allegri vede il brasiliano come arma in più per tendere l'agguato ai Colchoneros , con Arias e Juanfran bersagli privilegiati per le scorribande dell'ex Bayern. Probabile il suo utilizzo a ...