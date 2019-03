Gaudiano 3° nel Gp di Al Shaqab a Doha di salto ostacoli

Equitazione - Longines Global Champions Tour Doha 2019 : nella gara regina quinto Alberto Zorzi - 21° Emanuele Gaudiano : Mostra grande costanza di rendimento ma ancora una volta non riesce a salire sul podio Alberto Zorzi nel Longines Global Champions Tour 2019: nella prima tappa del circuito internazionale di Equitazione, terminata oggi a Doha, in Qatar, nella principale gara della manifestazione del salto ostacoli erano in pista 33 binomi in una competizione programmata su percorso base con seguente jump-off, e l’azzurro è giunto quinto dopo il doppio ...