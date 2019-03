Fanboost musicale | quando un cantante conta più di un pilota

motorinolimits

(Di lunedì 11 marzo 2019) Puoi fare una pole. Puoi fare una grande gara. Puoi vincere. Ma se non se non sei Hamilton o Vettel o Valentino Rossi per entrare nei twitter trend devi far ricorso a un. E nello specifico Liam Payne degli One Direction. Domenica mattinavia Twitter ha chiesto di votare per Vandoorne per fargli … L'articolounpiù di unMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

