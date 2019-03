Elliott | I candidati di Vivendi non sono indipendenti Tim scelga tra stabilità e

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il 29 marzo i soci Tim si troveranno "di fronte una scelta tra la stabilità e il continuo recupero di valore per la società o il ritorno della cattiva gestione dicon le sue promesse non mantenute, la distruzione di valore e il disprezzo per le regole di buona governance". È l'incipit della nuova presentazione e l'apertura di un nuovo sito web www.time-for-tim.com dedicato allo scontro tra due visioni per la governance in team.crede che "non sia possibile sostenere iproposti da, che nonautenticamente, e che un voto in loro favore semplicemente riconsegnerebbe il controllo a un Gruppo che si caratterizza per dimostrati conflitti di interessi, operazioni con parti correlate e una lunga storia di distruzione di valore per gli azionisti di Tim". Una chiara intenzione di voto in vista della delibera sulla revoca dei ...

