Consumi | Coldiretti | “+10% di biologico nel carrello | 1 3 di import dalla Cina”

Consumi : Coldiretti - cade segreto di stato su cibi stranieri : "Un obiettivo storico che siamo stati costretti a raggiungere con l'intervento della Magistratura a causa dell'assenza colpevole per molti anni della Politica che reagisce solo di fronte agli ...

Consumi - Coldiretti : un allarme alimentare al giorno nel 2018 : Nel 2018 in Italia è scoppiato più di un allarme alimentare al giorno per un totale di ben 398 notifiche inviate all’Unione Europea durante l’anno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle elaborazioni del sistema di allerta Rapido (Rassf) divulgate in occasione della presentazione delle nuove norme sull’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti con il presidente della ...

Consumi - Coldiretti : “Il 73% degli italiani è disposto a spendere di più per il Made in Italy” : Nonostante i passi in avanti compiuti negli ultimi anni a livello comunitario e nazionale fino ad oggi circa 1/4 della spesa degli italiani resta anonima. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della presentazione delle nuove norme sull’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti approvate con la legge n.12 dell’11 febbraio 2019 sulle semplificazioni, con il presidente della ...

Consumi - Coldiretti : record per spumante : 11.48 La bevanda che fa registrare la maggior crescita degli acquisti in Italia è lo spumante, con un aumento dell'8%. Il prodotto fa rilevare vendite record anche all'estero: +14% per un valore di oltre 1,5 miliardi di euro nel 2018. E' quanto emerge da un'analisi Coldiretti. Nel 2018 sono state stappate poco meno di 700 milioni di bottiglie di spumanti italiani, fra mercato interno e mercati esteri. I consumatori più appassionati sono gli ...