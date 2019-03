Alzheimer | premiati 4 giovani ricercatori dalla Airalzh Onlus | un impegno che prosegue

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019)premia quattroe promuove una rappresentazione teatrale per sensibilizzare al dramma dell’. In occasione del 19° CONVEGNO NAZIONALE SINDEM 2019 tenutosi a Firenze dal 7 al 9 marzo,– Associazione Italiana Ricerca– ha voluto premiare quattroper la miglior comunicazione nell’ambito della ricerca scientifica per i loro rilevanti studi nella ricerca contro l’e in continuità con i progetti già sostenutisu tutto il territorio nazionale.Il Premio Giorgio Giordano è stato assegnato a quattro progetti, selezionatiCommissione SINdem, mirati all’impiego e allo sviluppo dei biomarkers e alla caratterizzazione precoce dei diversi tipi di demenza, tra cui la malattia di– tutti tra i 29 e i 34 anni – sono ...