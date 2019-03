Al Bano è una minaccia nazionale per l' Ucraina | colpa della sua ammirazione per Putin

Al Bano nella lista nera dell'Ucraina : una minaccia per la sicurezza nazionale : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Al Bano nella 'lista nera' dell' Ucrania : sarebbe una minaccia per la nazione : Il famoso cantante pugliese AlBano Carrisi conosciuto al grande pubblico con il nome di Al Bano è stato inserito in una 'lista nera' da parte del Ministero della Cultura ucraino. Si tratta, in pratica, di un elenco di persone non desiderate in Ucraina, che viene sistematicamente aggiornato in base a precise richieste del Consiglio di Sicurezza e della Difesa nazionale del Paese. Al Bano persona non desiderata in Ucraina La decisione del governo ...

una minaccia per la sicurezza nazionale : l'Ucraina mette Al Bano nella lista nera : Non ho mai fatto politica", ha spiegato il cantante pugliese all' Adnkronos . "Se qualcuno merita di essere nominato in positivo io lo faccio", ha ribadito riferendosi a Punin. "Non ho mai fatto ...

Al Bano Carrisi è una 'minaccia alla sicurezza nazionale' : l'Ucraina lo inserisce nella lista nera : una minaccia per la sicrezza nazionale in Ucraina . Il ministero della Cultura ucraino ha inserito il cantante AlBano Carrisi, Al Bano, nella lista degli individui che considera una minaccia alla ...

Al Bano finisce nella lista nera dell'Ucraina : è una 'minaccia alla sicurezza nazionale' : E il cantante pugliese si era anche speso per la politica estera di Putin: 'Io sono stato in Urss, la Russia di oggi è diversissima, il cambiamento si vede. Putin poi ha bloccato la guerra in Siria ...

Al Bano fuori dall’Ucraina e inserito in una lista nera come minaccia alla sicurezza nazionale : Al Bano fuori dall'Ucraina per volere del Ministero della Cultura. Queste le ultime notizie trapelate sul futuro internazionale dell'artista di Cellino San Marco, che è stato ufficialmente inserito in una lista di 147 persone con la quale si bandisce l'ingresso a personaggi che rappresentino un pericolo per la sicurezza nazionale. L'elenco dei sospettati è stato aggiornato su richiesta del Consiglio di sicurezza e Difesa nazionale ...

L'Ucraina inserisce Al Bano nella lista nera : "E' una minaccia alla sicurezza nazionale" : Il cantante di Cellino San Marco non ha mai fatto mistero della sua ammirazione per il presidente russo Vladimir Putin

Al Bano nella lista nera dell'Ucraina : è una minaccia per la sicurezza nazionale : Il ministero della Cultura ucraino ha inserito anche il cantante AlBano Carrisi (Al Bano) nella lista degli individui che considera una minaccia alla sicurezza nazionale.La lista nera è compilata e aggiornata dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di sicurezza e Difesa nazionale dell'Ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali. nella black list ci sono ora 147 persone. Lo ...

