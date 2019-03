Trentino | studente di Varese in gita cade dal terzo piano dell’albergo | è grave

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) L’incidente è avvenuto tra le ore 3 e le 4 della notte tra sabato e domenica: uno18enne diinscolastica è caduto daldi un albergo a Vigo di Fassa, in. L’adolescente si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sull’episodio indagano i carabinieri e l’ipotesi è che il ragazzo stesse tentando di calarsi dal balcone.Il giovane, scriveNews, frequenta il liceo Sereni di Luino ed era in settimana bianca con altri studenti dello stesso istituto scolastico. Si trovava sul balcone della sua stanza d’albergo, l’hotel Dolomiti, quando è precipitato da circa 10 metri di altezza, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Cavalese che hanno ascoltato diverse persone presenti nella struttura. Da quanto emerso fino ad ora sembra si possano escludere altri ...

