Strade Bianche - La gioia di Alaphilippe dopo il trionfo | ' dobbiamo dare a questa corsa

sportfair

(Di domenica 10 marzo 2019) Juliantrionfa a Siena alla sua prima partecipazione alla: le dichiarazioni del ciclista francesela vittoria La 13ª edizione dellaha visto trionfare ...

decathlonitalia : Oggi c’è un motivo in più per non frenare il buon umore: parte la Gran Fondo Strade Bianche. #gfstradebianche - Eurosport_IT : Tre anni fa lo storico tris di Fabian Cancellara alla Strade Bianche: che gara, che finale, che campione ????????… - JerChristiaens : RT @Morenicoletti: Bravo Jakob Fuglsang per l’eccellente prova sulle Strade Bianche. Complimenti anche Alexey Lutcenko che finisce al setti… -